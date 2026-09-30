Страната отчете изпълнението на последните 59 етапа и цели, а ЕК ще оцени искането за плащане в срок до 2 месеца

347 Снимка: БТА

България изпрати до Европейската комисия искането си за петото и последно плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Сумата възлиза на 1,823 млрд. евро, съобщиха от правителствената пресслужба.

С подаването на искането страната отчита изпълнението на последните 59 етапа и цели по плана, свързани с ключови реформи и инвестиции. Сред тях са изграждането на новата антикорупционна комисия, въвеждането на тестове за почтеност за държавните служители, подобряването на системата за обществени поръчки и мерки за повишаване на качеството на ВиК услугите.

Сред приключилите инвестиции е и изграждането на цялостната материална база за STEM обучение в страната. Построен е Националният STEM център и 3 регионални центъра, а в действащите държавни и общински училища са изградени над 2000 STEM лаборатории. Със средства по ПВУ е модернизирана и инфраструктурата на над 174 образователни институции, включително университетски кампуси, професионални училища и общежития, както и новоизградени детски градини и училища.

Планът е финансирал и значителни инвестиции в здравеопазването. Оборудване е закупено за над 50 болници, сред които онкологии и педиатрии, както и за центрове за лечение на мозъчно-съдови заболявания. Реновирани са 25 психиатрични заведения, а 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицинска помощ са получили оборудване.

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По линия на социалната инфраструктура са обновени близо 250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за хора с увреждания. Осигурени са и над 2000 помощни средства за хора с трайни увреждания.

Сред транспортните проекти са доставката на 32 електрически мотрисни влака, изграждането на 3 нови метростанции и закупуването на 8 нови мотриси за софийското метро.

ПВУ е финансирал и разширяването на цифровата инфраструктура. Над 600 000 души в райони с недостатъчно обслужване, включително селски и слабо населени места, са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет.

В областта на енергийната ефективност са изпълнени мерки в жилищни сгради с обща площ над 2 млрд. кв. м, както и в над 500 нежилищни и търговски сгради. Енергийно ефективно е обновено и уличното осветление в над 100 общини.

По ПВУ са свързани към електроенергийната мрежа и над 5000 MWh батерии, а към мрежата са присъединени близо 1500 MW възобновяеми енергийни мощности с батерии. Според правителствената пресслужба тези инвестиции са допринесли за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в енергийния микс на страната и за развитието на капацитета за съхранение на електроенергия.

Сега Европейската комисия трябва да извърши оценка на подаденото искане за плащане. Срокът за оценката е до 2 месеца.

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