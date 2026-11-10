Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане минаха на първо четене в бюджетната комисия

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Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на банките, въпреки че становището на Европейската централна банка (ЕЦБ) за мярката все още не е получено. Облагането ще засегне и други сектори - застраховането, телекомуникациите, компаниите за бързи кредити, обменните бюра и търговците на хранителни стоки с годишен оборот над 5 млн. евро.

Промените са част от поправките в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се предвижда и въвеждането на 7% данък върху ваучерите за храна над стойността от малко над 102 евро.

От еднократното облагане на свръхпечалбите се очаква през 2027 г. в държавния бюджет да постъпят около 800 млн. евро. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя потвърди, че все още няма становище на ЕЦБ по предложението, засягащо банковия сектор.

Предложението срещна съпротива от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Бившият финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС определи мярката като авариен и еднократен ход, предаде БНР

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Асен Василев от "Продължаваме промяната" предупреди, че допълнителното данъчно натоварване може да се отрази на инвестиционните планове на компаниите. Според него е трудно да се очаква от бизнеса едновременно да внесе 800 млн. евро допълнителен данък и да увеличи инвестициите си с 3 млрд. евро спрямо направеното през 2026 г.

Владислав Панев от "Демократична България" също разкритикува подхода, като го определи като характерен за леви икономически политики. Той постави под въпрос дали подобни мерки трябва да бъдат модел за България.

В защита на предложението Константин Проданов от "Прогресивна България" заяви, че целта не е да се наказват отделни сектори или да се ограничава тяхната конкурентоспособност. По думите му става въпрос за временно и солидарно участие на отрасли, които според вносителите биха понесли най-малко негативни последици за общата конкурентоспособност на икономиката, в момент на затруднения за публичните финанси.

Срещу включването на застрахователния сектор възрази Нина Колчакова от Асоциацията на застрахователите. Тя посочи, че компаниите в бранша не реализират свръхпечалби, а зачестилите природни бедствия водят до все по-големи загуби за част от тях.

Според Колчакова облагането може да създаде погрешно впечатление у потребителите, че застрахователите печелят прекомерно за тяхна сметка.

Сред критиките към предложението беше и въпросът защо в обхвата му не е включен енергийният сектор. Беше изразено и опасение, че еднократното облагане на печалбите изпраща негативен сигнал към чуждестранните инвеститори и големите работодатели в страната.

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