4902 Снимка: Булгартрансгаз

Председателят на борда на "Газов хъб Балкан" Владимир Малинов е подал оставка, потвърдиха от Министерството на енергетиката за БНР. Оттам не съобщиха какви са мотивите му, нито дали оставката е била приета.

Преди да оглави газовата борса, Малинов дълги години беше изпълнителен директор на "Булгартрансгаз". Той оглави газовия оператор "Булгартрансгаз" през март 2018 г. след смъртта на дотогавашния изпълнителен директор Георги Гегов.

На 12 април 2024 г. беше освободен от Управителния съвет, за да стане служебен енергиен министър в кабинета на Димитър Главчев. Неговия пост в газовия оператор пое шефът на газовата борса Кирил Равначки, пише бТВ.

След изтичането на мандата му като служебен министър Малинов се върна на позицията си в "Булгартрансгаз" през януари 2025 г., а Равначки - в "Газов хъб "Балкан". През юли Малинов бе освободен от този пост и двамата с Равначки отново размениха постовете си - съответно Малинов в "Балкан", а шефът на газовия хъб оглави "Булгартрансгаз".

Юристът Малинов беше начело на "Булгартрансгаз" общо 6 години, като в този период най-значимото, което беше построено, бе продължението на "Турски поток".

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На наша територия проектът бе преименуван на "Балкански поток", а строителството му бе съпроводено с различни скандали. Разширението на газохранилището в Чирен също предизвика доста полемика.

Договорът за проекта бе прекратен, а самият казус стана повод и за разследване от страна на Европейската прокуратура.

Друго ключово предложение на Малинов бе изграждането на Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север. Предстои той да бъде официално освободен от поста след заседание на борда на "Газов хъб Балкан".

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