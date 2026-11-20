Наемите в софийския булевард достигат 756 евро за кв. м годишно, с 4% повече спрямо предходната година

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Булевард "Витоша" в София се изкачва с 1 позиция до 40-о място сред най-скъпите водещи търговски улици в света през 2026 г. Наемите на търговските площи достигат 63 евро за кв. м месечно, което е увеличение с 4% на годишна база. Така годишната цена за наем на кв. м възлиза на 756 евро, показва докладът "Главните търговски улици в света" на консултантската компания за бизнес имоти "Къшман и Уейкфийлд" (Cushman & Wakefield).

Основните търговски улици в Белград и Букурещ заемат общо 35-о място с годишни наеми от 1080 евро за кв. м. Така те изпреварват софийския булевард в класацията. Особено силно е поскъпването в румънската столица - наемите по "Каля Викторией" са нараснали с 29% за година, което изкачва улицата с 3 позиции. Това е най-голямото увеличение в Европа и второто най-високо сред 50-те пазара в глобалното подреждане, сочи класацията, цитирана от БТА.

"Витоша" е пред основните търговски улици в редица други столици от региона. В Любляна годишният наем достига 720 евро за кв. м, в Никозия - 600 евро, в Братислава - 540 евро, във Вилнюс - 468 евро, а в Рига и Талин - по 420 евро. В Скопие стойността е 336 евро за кв. м годишно.

В световен мащаб наемите по най-престижните търговски улици са се увеличили средно с 3% през последната година. Това е второ поредно забавяне на растежа - след 5% през 2024 г. и 4,3% през 2025 г. Увеличение е отчетено при 49% от общо 147-те изследвани локации, при 32% наемите са останали без промяна, а при 19% са намалели.

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Европа отчита среден ръст от 2,9%, докато в Северна и Южна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион увеличението е по 3,1%. В САЩ наемите са нараснали с 5,8%. Сред най-силните местни пазари са коридорът "Брикел булевард" в Маями с увеличение от 43% и "Саут Конгрес" в Остин с 20%. В индийския Мумбай наемите по "Линкинг роуд" са се повишили с над 28%.

Начело на световната класация отново е "Пето авеню" в Ню Йорк. Наемите там са се увеличили с 35% за година до около 24 998 евро за кв. м годишно, след 3 години без промяна. На второ място е "Ню Бонд стрийт" в Лондон с 20 642 евро, а третата позиция заема "Виа Монтенаполеоне" в Милано с 20 000 евро. Наемите в Лондон и Милано са останали без промяна.

В челната десетка влизат още търговската зона "Цим Ша Цуй" в Хонконг, булевард "Шанз-Елизе" в Париж, "Гинза" в Токио, "Банхофщрасе" в Цюрих, "Пит стрийт мол" в Сидни, "Мьондон" в Сеул и "Колмаркт" във Виена.

Докладът за първи път разглежда и реалната активност на наемателите в 30-те най-скъпи търговски улици. През последната година там са сключени 153 сделки за наем или са открити магазини с обща площ над 75 700 кв. м. Стойността на тези площи по средните пазарни наеми надхвърля 647 млн. долара годишно. Повече от 80% от активността е свързана с търговци, които навлизат за първи път на съответните улици, а международните марки са наели около 90% от площите.

Модата остава водещият двигател на търсенето и формира половината от сделките. На второ място са магазините за здраве и красота, включително заради разширяването на азиатските козметични марки. Според анализа търговците все по-често търсят обекти в смесени градски зони, където магазините са в непосредствена близост до жилища, хотели, ресторанти и офиси.

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