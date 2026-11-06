Мярката цели да улесни младите при намирането на първа работа и да ограничи неравенствата в заплащането, докато близо 1 млн. британци на възраст 16-24 години не работят и не учат

336 Снимка: iStock by Getty Images

Работодателите във Великобритания ще бъдат задължени да посочват информация за възнаграждението в обявите за работа. Това обяви премиерът Анди Бърнам, цитиран от "Ройтерс". Мярката е част от правителствените усилия за намаляване на броя на младите хора, които нито работят, нито учат или се обучават.

Според кабинета новото изискване ще улесни кандидатите за първа работа, като им даде предварителна представа за заплащането, преди да отделят време за кандидатстване. Очаква се то да насърчи и прозрачността при определянето на възнагражденията и да помогне за ограничаване на неравенствата, които могат да поставят жените в по-неблагоприятно положение.

В момента малко над 2/5 от работодателите във Великобритания винаги посочват диапазон на заплатите в обявите си, а под 1/5 публикуват конкретно възнаграждение. Данните са от оценки на Британския институт за управление и развитие на човешките ресурси, цитирани от правителството.

"Независимо дали сте млад човек, който тепърва започва професионалния си път, или родител, който се опитва да издържа семейството си, трябва да знаете какво възнаграждение ще получите за дадена работа, преди да отделите време и усилия, за да кандидатствате за нея", заяви Бърнам.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Правителството подготвя законодателни промени, които скоро ще бъдат внесени в парламента. От кабинета на премиера обаче не посочват конкретен срок за приемането им.

Близо 1 млн. британци на възраст между 16 и 24 години, или 13% от тази възрастова група, нито работят, нито учат или се обучават. Делът е сред най-високите в Европа. По-късно през ноември се очаква правителството да публикува анализ на причините за икономическата неактивност сред младите хора.

Планът е част от по-широките усилия за повишаване на прозрачността при заплащането. През 2022 г. Ню Йорк стана най-големият град в САЩ, който въведе изискване повечето работодатели от частния сектор да публикуват диапазоните на заплатите в обявите за работа.

На европейско равнище през 2023 г. ЕС прие директива за прозрачност на възнагражденията, която предвижда държавите членки да въведат новите правила в националното си законодателство до юни 2026 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.