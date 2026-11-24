Еднокраният налог, който ще обхване още банки, застрахователи, телекоми и дружества за бързи кредити мина на второ четене през бюджетната комисия

619 Снимка: БТА

Хранителните вериги с нетни приходи от продажби над 25 млн. евро ще попаднат в обхвата на новия еднократен данък върху свръхпечалбата, предвиден за 2027 г. Това реши парламентарната комисия по бюджет и финанси, която прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Прагът за търговците на храни беше увеличен 5 пъти с предложение на Константин Проданов и Стефан Белчев от "Прогресивна България" между първо и второ четене. Първоначалният текст предвиждаше облагане на търговците с по-ниски приходи, но сега налогът ще се прилага за компании, които продават храни на крайни потребители и имат нетни приходи от продажби от поне 25 млн. евро към края на декември 2027 г.

Освен търговците на храни в обхвата на еднократния данък попадат банките, застрахователните дружества, телекомуникационните оператори, обменните бюра и компаниите за бързи кредити.

Данъчната основа ще се определя като разликата между данъчната печалба на съответното дружество за 2027 г. и средната му данъчна печалба за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%. Върху така изчислената сума ще се начислява данък от 33%.

Предвидена е възможност 30% от дължимия данък да бъдат преотстъпени при използването им за определени цели, включително инвестиции или формиране на резерви.

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Очакваните постъпления от еднократния налог са около 800 млн. евро. За дружествата, които не посочат или представят неверни данни, водещи до по-нисък размер на задължението, е предвидена имуществена санкция от 100 000 до 500 000 евро.

По време на дебатите ГЕРБ-СДС и ДПС предложиха данъкът да отпадне, но комисията отхвърли предложението. Айтен Сабри от ДПС предупреди, че допълнителното облагане може да се пренесе върху крайните цени за потребителите. Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС заяви, че няма основания за въвеждането на подобен налог и че преодоляването на процедурата за прекомерен дефицит не трябва да става чрез повишаване на данъците.

Не беше прието и предложението на "Демократична България" в обхвата на данъка да бъдат включени енергийните компании. Според заместник-министъра на финансите Людмила Петкова това би имало почти нулев ефект за бюджета. Тя посочи, че "Лукойл" е на загуба и при отчитането на данъчните задължения трябва да се вземат предвид и натрупаните загуби, които могат да бъдат пренасяни.

Проданов защити размера на санкциите с аргумента, че по-ниските глоби няма да имат достатъчен възпиращ ефект за компаниите, които биха се опитали да избегнат плащането на налога. Мартин Димитров от ДБ обаче определи увеличението като прекомерно, като припомни, че досегашните санкции са между 5000 и 15 000 евро.

Комисията одобри и други промени в корпоративното облагане. Максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на служителите си, се увеличава от 102,26 на 200 евро. Сумата над досегашния праг ще се облага със 7% данък. Увеличава се и годишната квота за ваучери до 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г.

Предложенията на "Демократична България", ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" облагането на ваучерите да отпадне не получиха подкрепа. Асен Василев от ПП заяви, че няма логика да се облага социална придобивка, която според него допринася и за изсветляването на икономиката. В отговор Петкова посочи, че въпреки наличието на ваучери България е сред страните с най-голям дял на сивата икономика в ЕС - 34,6%.

С промените се повишава от 700 лева на 1000 евро и прагът за признаване на активи като данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. Срокът за пренасяне на данъчни загуби се увеличава от 5 на 10 години, като се въвежда ограничение за приспадане до 70% от положителния данъчен финансов резултат. След възражение на Асен Василев, че промяната може да има обратно действие, текстовете бяха прецизирани така, че за данъчната 2026 г. да остане досегашният режим.

Комисията не прие и предложенията на ДПС, ГЕРБ-СДС, ДБ и ПП за отпадане на увеличението на т.нар. данък "уикенд" от 3% на 7%. Мартин Димитров постави под съмнение ефекта от очакваните допълнителни приходи от 6 млн. евро, а Асен Василев предупреди, че по-високата ставка може да се превърне в инструмент за натиск върху бизнеса.

Законопроектът предвижда още ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. За тези активи дружествата ще могат да прилагат годишна данъчна амортизационна норма до 100%.

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