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Прагът за задължителна регистрация по Закона за ДДС ще се увеличава поетапно през следващите 3 години и през 2029 г. ще достигне 75 000 евро. В момента фирмите трябва да се регистрират, когато годишният им оборот в страната надхвърли 51 130 евро - равностойността на досегашните 100 000 лв. Новият график предвижда границата да стане 60 000 евро през 2027 г. и 70 000 евро през 2028 г.

Кабинетът "Радев"

Промените са част от одобрен от Министерския съвет проект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност. Според мотивите увеличението отчита натрупаната инфлация, икономическия растеж и повишаването на оборотите на малките и средните предприятия.

Увеличението ще бъде с 8860 евро още през 2027 г. спрямо сегашната граница, а до 2029 г. прагът ще нарасне с общо 23 870 евро. Така повече малки фирми ще могат да работят без задължителна регистрация по ДДС, ако оборотът им остане под съответния лимит. Те обаче ще запазят възможността да изберат общия режим и да се регистрират доброволно.

Според мотивите към законопроекта сегашният праг, въведен от 1 април 2025 г., вече не отговаря достатъчно на икономическата реалност заради натрупаната инфлация и нарастването на оборотите на малките и средните предприятия. Всяка държава от ЕС има право сама да определя националния праг, като отчита особеностите на икономиката си, административната тежест за бизнеса и ефекта върху бюджетните приходи.

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От финансовото министерство очакват по-високият праг да позволи на приходната администрация да насочи повече ресурси към борбата с данъчните измами, укриването на данъци и отклонението от облагане. Целта е и по-ефективно събиране на ДДС от големите стопански субекти.

Електронни фактури от 2028 г.

Друга съществена промяна е въвеждането на задължително електронно фактуриране и отчитане в реално време за местните доставки от 2028 г. Първоначално беше предложен централизиран модел, но след обществените консултации той е заменен с децентрализирана система, при която различните платформи ще могат да обменят информация помежду си.

Промяната цели да съобрази българските правила с европейската инициатива ViDA ("ДДС в цифровата ера"). Според европейската рамка от 1 юли 2030 г. държавите членки трябва да въведат задължително електронно фактуриране за трансграничните доставки.

У нас се предвижда задължително издаване на структурирани електронни фактури за доставки и авансови плащания между фирми, организации и държавни органи, установени в България.

По-строги правила при продажбата на имоти

Законопроектът предвижда и задължителна регистрация по ДДС преди първата доставка за данъчно задължените лица, които продават нови сгради и урегулирани поземлени имоти (УПИ).

Мярката е насочена срещу практики, при които сделки със земя и нови сгради се извършват в кратък период, преди продавачът да се регистрира по общия ред за ДДС. Така според вносителите ще се ограничат възможностите за укриване на данъка при прехвърлянето на нови сгради, части от тях, прилежащи терени и урегулирани поземлени имоти.

Промените са част от по-широк опит за модернизиране на данъчната система, намаляване на административната тежест за бизнеса и ограничаване на данъчните измами. Законопроектът предстои да премине през парламентарната процедура.

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