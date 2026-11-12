Парламентът прие на първо четене поправките в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се въвеждат и ограничения за търговията с домашна ракия

4852 Снимка: БТА

Народното събрание одобри на първо четене въвеждането на акциз за мощните автомобили и ограничения за търговията със спиртни напитки, произведени при облекчения режим за домашна консумация. Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, предложени от Министерския съвет, получиха подкрепата на 118 депутати, 67 гласуваха против, а 3 се въздържаха.

Законопроектът беше подкрепен от 117 народни представители от "Прогресивна България" и един от "Демократична България" (ДБ). Против гласуваха 18 депутати от ГЕРБ-СДС, 19 от ДПС, 8 от ДБ и по 11 от "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Трима народни представители - двама от ГЕРБ-СДС и един от ДБ, се въздържаха.

Според предвидените текстове акциз ще се начислява за леки автомобили с двигатели с вътрешно горене и максимална полезна мощност от поне 250 kW, или около 340 к.с. Размерът на налога ще зависи от мощността на двигателя, като са определени 4 тарифни групи. За автомобилите с мощност от 250 до 300 kW акцизът ще бъде 500 евро, за тези от 301 до 350 kW - 1500 евро. При двигатели с мощност между 351 и 500 kW ставката ще достига 3000 евро, а за най-мощните автомобили с над 500 kW ще бъде 6000 евро.

Новото облагане няма да се отнася за изцяло електрическите автомобили, както и за специализираните превозни средства със служебно предназначение. Сред изключенията са линейките, противопожарните автомобили и превозните средства със специален режим на движение.

Друг съществен елемент от законопроекта са мерките срещу нелегалното разпространение на домашна ракия. Става дума за спиртни напитки, произведени при облекчения режим, предвиден за семейна консумация. Предлага се да бъде ограничена възможността тези количества да попадат в търговската мрежа, като същевременно се засили контролът върху производството и разпространението им.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Останалите промени засягат правилата за съхранение и използване на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. Предвидени са и мерки за подобряване на митническия контрол и пресичане на практиките за избягване на акцизното облагане.

Предложенията предизвикаха критики от страна на "Възраждане". "Продължава вдигането на данъци, стигнаха дотам, че да продължат борбата срещу ракията в България", заяви Цончо Ганев от парламентарната група. "Това е изключително важно за управляващите - под никаква форма да не се съхранява домашна ракия", добави той. Според депутата зад предлаганите ограничения стоят намерения за защита на корпоративните интереси на производителите на алкохол в страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.