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Председателят на УС на АИКБ инж. Васил Велев е изпълнителен директор на "Стара планина Холд" АД. През 1984 г. се дипломира във факултет "Автоматика" на Техническия университет в София с отличие, златен медал и като първенец на випуска. През 2008 г. завършва магистратура в Икономически университет - Варна, специализирайки "Корпоративно развитие и управление". Член е на бордовете на директорите на редица търговски дружества.

В частния бизнес е от възникването му в най-новата ни история като първоначално има активности главно в областите на управление на финансови активи, търговия, недвижими имоти, машиностроене. Съучредител, а от 1999 г. изпълнителен директор на "Стара планина Холд" АД.

Инициатор е за създаването и първи президент на редица неправителствени организации, в т.ч. на първата у нас фондация след началото на демократичните промени - Фондация "Еврика", съхранила имущество и традиции на ТНТМ, фондация "Помощ за благотворителността в България", допринесла за въвеждането у нас на световния опит и стандарти при благотворителността и др.

Г-н Велев, как оценявате предложената бюджетна рамка за 2027 г. от гледна точка на българския бизнес? Създава ли тя условия за икономически растеж и инвестиции, или увеличава финансовата тежест върху предприятията? Кои са най-сериозните рискове, които АИКБ вижда в бюджета?

Всъщност предложената рамка е опит да се коригира пагубната траектория, по която се движат публичните финанси последните няколко години - с това експоненциално нарастване на дълга, лихвите по него, с изсмукване на ресурси от реалния сектор, вземане на заеми, изливането им в нереформирани бюджетни системи. Това е опит да се промени двигателят на растежа - от потребление с пари назаем към ръст на икономиката, ръст на производителността, ръст на високите технологии и на инвестициите, които да осигурят това.

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И тези две верни всъщност намерения ги виждаме в бюджета в конкретни мерки. Всъщност това се прави и без да се намалява социалната защита и подкрепа, като има стремеж да се намалят злоупотребите и разхищенията там. Но имаме едно значително увеличаване на различните социални плащания, които с години наред не бяха увеличавани. Това се прави с намаляване на издръжката на администрацията всъщност - чрез административна реформа, съкращаване на щатни бройки, замразяване на заплати на министри, депутати, шефове на регулатори, съкращаване на административни структури, на ръководни длъжности.

Тоест тези усилия трябва да се приветстват. Въпросът е дали са достатъчни. Защото в крайна сметка виждаме, че отново, макар и намаляващ, има много голям нов държавен дълг. Има един голям дефицит. Вярно, че намалява - аз бих казал намалява двойно, защото за първото тримесечие дефицитът беше 7,6%. А това бе и рекорд в новата ни история за първото тримесечие на тази година.

А за следващата година е заложен дефицит на касова основа от 3,5% дефицит. Но така или иначе, това е един голям дефицит при растяща икономика. Когато имаме ръст на БВП, нормално е бюджетът да е балансиран, даже да е с излишък, за да се трупат резерви за "черни дни". А ние имаме огромни дефицити при растяща икономика. Затова и се питаме какво ще правим при "черни дни".

Споменахте обсъжданите мерки в бюджетната политика е ограничаването на държавната администрация и оптимизирането на публичните разходи. Възможно ли е чрез реално съкращаване на неефективни структури и дигитализация на административните услуги да се постигне осезаем резултат?

Трябва да се действа в няколко посоки. Първо, ние имаме раздута бюджетна сфера. От 2010 г. - предпоследното преброяване на населението - до миналата година имаме спад в населението от над 1 100 000 души. Намалели сме. А тези, за които бюджетната сфера трябва да се грижи, докато те работят и изкарват заплатите им - всъщност това е икономиката. Понеже не може всеки да е учител, доктор, полицай и съдия, затова хората, които работят, плащат данъци и си назначават такива в бюджетната сфера. Но тези, които са в бюджетната сфера, са с от порядъка на 1/4 повече, отколкото според това население трябва да има. Така е и спрямо средното в Европейския съюз ниво за населението, за численост на заетите в икономиката, както и да го смятате.

Тоест ние имаме раздут бюджетен сектор. Това не е само държавна и общинска администрация, това са всички бюджетни сектори. И сферата на сигурността - в полицията са с 1/3 повече полицаи, отколкото е средното в Европа на глава от населението. В съдебната система харчим два пъти повече като дял от БВП за заплати на заетите там и въобще за издръжка на съдебната система, отколкото е средното в Европа.

И така е във всяка система. Имаме два пъти повече капацитет във висшите училища, отколкото обучаваме студенти. Ама за този капацитет плащаме, но не го потребяваме. Той е два пъти по-голям, отколкото ни трябва. Имаме най-много болнични легла на глава от населението в целия Европейски съюз. Потенциалните болни като население намаляват с 1 100 000, а леглата растат. И съответно като няма болни за тези легла, започват да се измислят такива с всякакви злоупотреби и източване на касата.

И която и система да вземем бюджетна, тя плаче за реформи. А в същото време индустрията, икономиката, реалният сектор изнемогва от недостиг на човешки ресурси. Защото, от една страна, има демографска катастрофа - пенсионират се над 100 000 всяка година, а вече се раждат по 50 000.

Проектобюджетът предвижда увеличение на максималния осигурителен доход до 2400 евро, както и на минималните осигурителни прагове. Как това ще се отрази на бизнеса?

Минимални осигурителни прагове не трябва да има изобщо. Няма такива прагове в нито една европейска страна. Има в Испания, но те са примерно три-четири прага, а в България са 800. Това е една огромна матрица с 800 числа в нея, с девет колони и осемдесет и няколко реда. И всъщност какво се прави в момента- с процента на увеличение на пенсиите или на минималната заплата по-скоро, се увеличават всички минимални осигурителни прагове. По-рано те се договаряха между браншовите организации на работодатели и синдикати и тогава имаше някакъв смисъл, макар че ако трябва нещо такова да се прави, те трябва силно да се окрупнят, редуцират като колони, за да не е тази огромна административна тежест. И това е една индулгенция за тези, които са в сивата икономика. Всъщност какво казва матрицата: "Ето, на този праг ако се осигуряваш, ти си изряден към фиска, останалото можеш да го плащаш в пликче под масата."

Не, хората трябва да бъдат осигурявани на реалните им доходи, а не на минимални осигурителни прагове. И всъщност ако няма такива прагове и има анализ на риска - не може в два еднакви завода, даже в еднакви региони, на едното място средният осигурителен доход да е 800, на другото 1500. Очевидно там, където е 800, нещо не е наред. Ама ако са покрити минималните осигурителни прагове, ще се смята, че е наред.

Тоест ние отричаме изобщо тяхната полезност. Тези прагове бяха полезни, когато се въведоха преди 25 години. За пет години свършиха каквото свършиха, оттогава са вредни, а не полезни.

Относно максималния осигурителен доход: такива има всъщност в повечето държави. И там е важно съотношението между максималния и средния. Максималният осигурителен доход расте и той с тази година и следващите две планирано в средносрочната рамка. А въпросът дали това, че трябва да расте заедно с ръста на средния осигурителен доход, като че ли е безспорен. Въпросът е какво му е нивото, от което расте, и дали това ниво е високо или ниско. Ако го сравняваме с Германия, е високо. Съотношението в Германия е под две. Максимален към среден е по-малко от две, при нас е доста над две.

При всички случаи това е свързано с права. По-висок максимален осигурителен доход - по-голямо обезщетение при заболяване, по-голямо обезщетение при безработица, по-голяма пенсия най-накрая. Освен ако няма много нисък таван на пенсията, но в случая и таванът на пенсията расте за следващата година със същия процент, с който растат всички пенсии.

Безспорно ще бъде увеличаване на тежестта за бизнеса. Но пак повтарям: срещу това може да има възражения, но срещу тези по-високи вноски има права, това не е данък. И това е така. Дали е нацелен размерът е спорен въпрос. Ние смятаме, че е малко по-висок, за да трябва да расте още, но по принцип трябва да расте и трябва да расте плавно. Тъй като расте и средният, всичко расте. Не може това да остане на място, защото ако остане на място, то ще го настигнат минималния доход и ще го изпревари средния. Разбира се, че такова нещо няма как да се случи.

Високите цени на електроенергията продължават да бъдат сериозно предизвикателство за енергоинтензивните предприятия. Възможно ли е продължителното задържане на високите борсови цени да наложи промени в бюджетната рамка за 2027 г., включително допълнителни средства за компенсации на бизнеса?

Проблемът не е само за електроинтензивната индустрия. Има огромен проблем и за предприятията, които не попадат в кодовете на икономически дейности, които са определени за енергоинтензивни. Ние имаме цени, които са в пъти над нормалните, в пъти над цените на конкурентите ни. И ние даваме този пример: ако 10% от цената на един хляб е енергията, ако тя е станала три пъти по-висока цената, значи тези 10 стават 30, което значи 20% увеличаване на крайната цена. Нали, същото е за сиренето, за салама, за всички стоки.

Това е абсолютно недопустимо и е абсолютно задължително да има ежемесечни, навременни, адекватни компенсации. Цените на електроенергията са високи, защото е сбъркан дизайнът на пазара на електроенергия и се получава най-високата цена, която е на газовите централи осигурява крайната цена на всички консуматори. Но природният газ ако е поскъпнал, то ядреното гориво, водата, вятърът, слънцето, въглищата не са поскъпнали. Тоест при нас имаме при 95% суровини, които не са поскъпнали, и само 5% поскъпване. Тоест тези огромни разлики в цените, които борсата определя, и себестойността на произведената продукция формират едни огромни печалби в енергийната система. И тези огромни печалби не са на дружествата в сектора. Те не са защото са положили огромен труд и талант, а защото има сбъркани европейски политики и такава конюнктура вследствие на качване цената на природния газ. Просто е резултат на сбъркани европейски политики.

Тоест тези огромни печалби на енергийните предприятия трябва да се изземат и с тях да се компенсират тези, които са спечелили тези пари - предприятията, хората в тях. Това са 600 000 потребители. А тези, които получават ежемесечно компенсации като енергоинтензивни, електроинтензивни, те са няколко десетки, те са от порядъка на 60. Да, те имат още по-голям дял на енергията в себестойността, стига до 50% в някои предприятия, 20-30% в металургия, тежката химия, цимент, стъкло. И разбира се, там трябва да има още по-големи компенсации. Там всъщност ЕК има препоръки и решения в тази посока: над 50 евро/мвтч да се компенсира половината от сумата, която се плаща над 50 евро. Последният месец, до днес включително, за България цената е 310 евро/мвтч. В Турция за същия този месец ноември, до 12 ноември включително, цената е 55 евро/мвтч. И това е нормалната цена. Но там няма европейски политики, там няма 80 евро на тон CO2. Турция е вносител на природен газ, каквито сме и ние.

Освен квотите, които са всъщност данък, друга сбъркана европейска политика е дизайнът на пазара на електроенергия, където последният процент, който затваря търсенето, с най-висока цена, и тя се дава цена на всички. Примерно АЕЦ "Козлодуй" казва: "На мен себестойността ми е 30 евро/мвтч, аз ако взема 100 евро/мвтч, съм спечелил тройно." Обаче след като мине търгът, от пазара, борсата му казват: "Не, не може 100 евро/мвтч, ето ти 310 евро/мвтч." Защото в съседна Румъния или в Македония, или в Гърция газовата централа, която последна е дала оферта и е затворила, е на 310 евро/мвтч. И тази цена за всички. Ето това представлява пазарът на електроенергия в Европейския съюз. 1% да има тука в региона на пет-осем държави по линия на свързаността, всички потребители получават цената на този един най-висок процент. И това спомага за генериране на огромни свръхпечалби, в пъти повече отколкото са били миналата година или при нормална ситуация.

Друга грешка на европейските политики, които пък водят до тази цена на природния газ, е това, че наложихме на "Газпром" да промени договорите - вместо дългосрочни, петролно индексирани със забавяне във времето от девет месеца назад, да се премине към ценообразуване на база на спот пазара, на база моментното търсене и предлагане на газов хъб TTF.

Ние ако имахме такива договори, все още имаме с Азербайджан, всъщност цената щеше да бъде три пъти по-ниска. А тя е и три пъти по-ниска по този договор, който продължава като заварено положение да функционира, да се изпълнява. Само че ние получаваме само 1/3 от потребявания газ по него и затова миксът става не колкото е в Европа TTF-ът, а с около 30% по-евтин. Тоест санкциите към Русия, отказът от руски газ,от най-големия всъщност износител на газ, и отказът от дългосрочни договори води до това. Това е наслагване на грешки. И никаква война в случая не ни е виновна - война има и за Турция, но там цената е е 55 евро/мвтч, а у нас 310 евро/мвтч.

Ако правителството приеме част от предложенията на работодателските организации, кои три промени в Бюджет 2027 бихте определили като най-важни?

Най-важната промяна може да бъде да не се правят размествания по увеличаване на разходите. Защото такъв риск от последните години се реализира във всеки парламент и поради политическата несигурност, и поради предстоящи избори постоянно всеки "наддаваше" за народната любов и харчеше пари, които не е изработил, пари назаем. Скептични сме, че може да се постигне намаляване на разходите, но поне нека да не се увеличават.

Това, което за мен е грешен разход, е този огромен ръст на разходите за оръжие. Ние имаме с близо половин милиард евро ръст на разходите за въоръжаване тази година. За следващата - още по толкова. И така по половин милиард всяка следваща година нарастване на разходите за въоръжаване. Това са пари, които ги взимаме назаем, за да ги загробим в оръжие, което в най-добрия случай никога няма да ползваме. Не това е начинът да постигнем сигурност, защото и 5% или 10% от БВП да харчим за оръжие, това няма никога да е достатъчно, за да победим Турция или Русия, ако тръгнат да ни нападат. Ние трябва да правим така, че да се чувстваме сигурни, а това не е като се въоръжим до зъби. Ние не може да се въоръжим повече от тях. Тоест това са грешни разходи, които в най-добрия случай ще доведат до нови разходи за утилизация и без никаква потребителска полза.

Направени са стъпки за съкращаване на разходите в администрацията - не символични. Има заявени 5000 щатни бройки. Намаляване на административни структури с 15%, намаляване на ръководни длъжности със 145 началници, замразяване на заплати. Там стъпките могат да бъдат и по-смели, могат да обхванат и повече области, защото в здравеопазването продължава диспропорцията: увеличават се с повече от средните нива разходите за болнична помощ и за лекарства, а с по-малък процент разходите за превенция, за профилактика, така че хората да не се разболяват.

Лобито на болниците и на фармацията дърпа все повече пари към себе си. При среден ръст от 8%, 5% е ръстът за профилактика и 9% за болници и за лекарства. При това от много високи нива, от сбъркана в пъти пропорция спрямо средното в Европейския съюз. Ето тук вече смятам, че има повече привърженици на тази линия.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.