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България иска да привлече американски инвестиции в центрове за данни, инфраструктура за изкуствен интелект, производство на батерии и електромобили, както и в космическите технологии. Това са сред направленията, в които правителството вижда възможност за разширяване на икономическото партньорство със САЩ, стана ясно от срещите на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев във Вашингтон.

Кабинетът "Радев"

По време на посещението си Пулев разговаря с Флийт Уайт, помощник-държавен секретар на САЩ по политико-военните въпроси, и с Джейкъб Хелбърг, заместник-държавен секретар по икономическите въпроси. В разговорите бяха засегнати още сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството в отбраната и развитието на стратегическите връзки между двете държави.

"България е надежден съюзник в НАТО и има ясна воля да развива стратегическото си партньорство със САЩ. В настоящата международна обстановка сигурността в Черноморския регион изисква постоянна координация и съвместни действия от страна на съюзниците", заяви Пулев.

По време на срещата с Хелбърг двамата подписаха съвместна декларация между България и САЩ за възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект. Документът предвижда насърчаване на иновациите, изграждане на надеждни вериги за доставки, сигурна цифрова инфраструктура и привличане на инвестиции.

Инициативата, предложена от САЩ, обединява 54 държави и очертава обща рамка за сътрудничество при развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект.

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"България вече не е периферия, а е в сърцето на развитието на високите технологии в Европа. Имаме силна политическа воля да разширим икономическите си отношения със САЩ в сферата на високите технологии и производствата с висока добавена стойност", посочи вицепремиерът.

Пред американската страна той представи възможностите на българския IT сектор, инженерните специалисти и научноизследователските организации, както и потенциала на страната да участва в изграждането на европейската инфраструктура за изкуствен интелект.

Като предимство Пулев открои и Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, който привлича български и международни учени и развива научния капацитет на страната. "Целта ни е да превърнем интереса към България в конкретни инвестиции, трансфер на технологии и съвместно производство. Имаме потенциал да развиваме партньорства, които създават висока добавена стойност", допълни той.

В разговора с Флийт Уайт са обсъдени изпълнението на програмата за изтребителите F-16 Block 70, съвместните проекти с американската отбранителна индустрия и възможностите за разширяване на партньорството в областта на космическите и сателитните технологии.

Пулев представи и плановете за развитие на космическата индустрия в България, включително проекта в Доброславци за изграждане на космически център и разработване на сателитни решения. Те трябва да подпомагат Националния център за наблюдение, координация и управление чрез данни от космоса.

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"Изграждаме най-големия космически център в Европа. В Доброславци развиваме сателитни решения в подкрепа на Националния център за наблюдение, координация и управление чрез данни от космоса. Проектът е стратегическа стъпка към утвърждаването на България като водещ център за космически технологии и иновации в Европа, с потенциал за развитие на високотехнологични производства, привличане на инвестиции и създаване на нови възможности за българската индустрия", изтъкна той.

Според Пулев български компании в електрониката, високите технологии, космическата и отбранителната индустрия вече работят с американски партньори. Правителството се стреми да разшири тези връзки и да привлече нови инвестиции, които да доведат до производство и технологичен трансфер в страната.

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