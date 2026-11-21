Ако бъде приета, реформата ще важи за работещите, които днес са на 30 години

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Правителството на Норвегия предложи проект за пенсионна реформа, според който жителите на страната, които днес са на 30 години, вероятно ще трябва да останат на пазара на труда до около 70-годишна възраст, за да се пенсионират при условията, достъпни за сегашните поколения. Промените са насочени към адаптиране на пенсионната система към увеличаващата се продължителност на живота, съобщи Франс прес.

В момента жителите на Норвегия имат гарантирано право на пенсия за старост от 67-годишна възраст. Повечето от тях обаче могат да започнат да я получават още на 62 години, ако са натрупали достатъчно осигурителни права, макар и в по-нисък годишен размер.

Правителството на страната предлага досегашните възрастови прагове да бъдат заменени с т.нар. нормативна пенсионна възраст, която постепенно ще се увеличава с всяко следващо поколение.

Според настоящите прогнози тя ще нараства с две трети от увеличението на очакваната продължителност на живота, което се равнява на приблизително една допълнителна година на всяко десетилетие.

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Така хората, родени в края на 90-те години на миналия век, ще могат да започнат да получават пенсия от около 65-годишна възраст, докато референтната възраст за пенсиониране ще достигне приблизително 70 години.

"Живеем по-дълго и повечето от нас запазват добро здраве за по-продължителен период", заяви министърът на труда и социалното приобщаване Керсти Стенсенг, цитирана в правителствено съобщение.

"Затова трябва да работим и малко по-дълго, ако искаме пенсионната система да остане устойчива за нашите деца и внуци", допълни тя.

Норвегия разполага със смесена пенсионна система, посочва АФП. Държавните пенсии се финансират на разходопокривен принцип, при който текущите осигурителни вноски покриват плащанията към настоящите пенсионери. Към тях се добавят и професионални пенсионни схеми, основани на натрупване и инвестиране на средства.

Предложеният проект предвижда също специални облекчения за хората с продължителен трудов стаж, които нямат възможност да продължат да работят до по-висока възраст. Предвидени са и подобрения в условията за хората с трайно намалена работоспособност.

Реформата е насочена към прилагането на широк политически компромис, постигнат в парламента през 2024 г. между седем партии от целия политически спектър. Целта на договореността е да се гарантира дългосрочната устойчивост на пенсионната система в условията на застаряващо население.

Предложението за повишаване на пенсионната възраст идва от една от най-богатите държави в света. Норвегия разполага с най-големия суверенен инвестиционен фонд в света, чиито активи възлизат на около 21 560 млрд. норвежки крони (2,005 трлн. евро). Фондът осигурява средства за държавния бюджет, но не е предназначен пряко за изплащане на пенсии.

Проектът вече е подложен на обществено обсъждане. Правителството планира да внесе законопроект в парламента през пролетта на 2027 г., като предвижда новите правила да влязат в сила през 2029 г., допълва АФП.

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