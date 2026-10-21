Министърът на земеделието Пламен Абровски се включи в една от инспекциите и обясни каква е целта им

4049 Снимка: БТА

Държавата започна проверки във всички централни складове на големите търговски вериги, за да проследи пътя на храните от производителите до магазините и да изясни как се формират цените. Инспекциите са започнали едновременно в 7 склада в 09:00 часа и ще продължат до петък, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Първата съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) беше проведена в складовата база на "Лидл" край софийското село Равно поле, предаде БТА.

"Целта на тези проверки е да започнем изсветляването на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България", заяви Абровски пред журналисти. По думите му централните складове са ключови за проверките, тъй като там се събират стоките от производители и доставчици, преди да бъдат разпределени към магазините.

Снимка: БТА

От следващата седмица БАБХ и НАП ще продължат проверките по веригата назад - при доставчици, производители и прекупвачи. Институциите ще събират информация за произхода на храните, начина на снабдяване и причините, поради които търговците избират определени продукти вместо други, включително защо не се предпочита повече българска продукция.

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Паралелно с това служители на БАБХ и КЗП ще проверяват последователно магазините на всички търговски вериги. Целта е да се изясни как се формират крайните цени и какви надценки се начисляват по пътя от доставчика до потребителя.

"Искаме да покажем, че държавата може да работи, извършва проверки и може да гарантира изсветляване на цялата верига на доставки", посочи земеделският министър. Той предупреди, че при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а когато бъдат открити проблеми от компетентността на други институции, те ще бъдат сезирани.

Председателят на КЗП Мая Манолова заяви, че високите цени тревожат българските граждани и те имат право да получат обяснение за тях. Според нея държавните органи трябва да гарантират справедливост при ценообразуването.

По повод позицията на Сдружението за модерна търговия, което оспори начина, по който се използва понятието "надценка", Манолова определи аргументите му като смешни. Тя заяви, че когато търговците не могат да обяснят защо в България надценките са около и над 100%, докато в други европейски държави са приблизително 25-35%, преминават към лични нападки.

Изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева обясни, че агенцията ще проверява съответствието на храните с изискванията, тяхното качество и безопасност, сроковете на годност, етикетите и евентуални заблуждаващи практики.

От НАП ще проверяват произхода на стоките и ще насочват фискален контрол към обектите с повишен риск, съобщи изпълнителният директор на приходната агенция Борис Михайлов. Той уточни, че част от допълнителните проверки ще изискват повече време.

Председателят на КЗП Мая Манолова, министърът на земеделието Пламен Абровски и шефът на НАП Борис Михайлов Снимка: БТА

Главният изпълнителен директор на "Лидл" в България и Северна Македония Милена Драгийска заяви, че във веригата няма нито един продукт с надценки от мащаба, за който се говори публично. "Вече 16 години работим открито, спазваме стриктно законите и ежедневно носим пряка отговорност пред стотиците хиляди български потребители, които избират нашите магазини. Нетната ни оперативна печалба се движи между 2% и 5% годишно, което означава, че на всеки 100 евро оборот печелим чисто между 2 и 5 евро", посочи тя. По думите ѝ компанията преминава през повече от 100 проверки месечно и затова не се притеснява от започналите инспекции. "Разбираме засиленото внимание към нас в качеството ни на пазарен лидер. Ние сме критично важни за националната сигурност - доказахме се като остров на стабилност по време на поредицата от кризи през последните пет години. Но вярваме, че истинско доверие в държавния контрол се изгражда само тогава, когато той се прилага еднакво и последователно към всички участници в цялата верига на доставки, а не се концентрира кампанийно върху "подбрани" ритейлъри", каза още Драгийска. "Точно в момента българските потребители заслужават сигурност, прозрачност и спокойствие, което е и основата за добро взаимодействие с българските производители", допълни тя. Милена Драгийска подчерта, че преди месеци Лидл България е предложила на правителството именно цялостен подход за справяне със структурните проблеми в земеделието чрез идеята за Пакт за хранителен суверенитет.

Абровски уточни, че проверките в централните складове са само първият етап. След тях предстоят комплексни инспекции на стоковите борси, а впоследствие контролът ще обхване и малките квартални магазини. Вчера БАБХ, КЗП и НАП обявиха, че започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в страната. Те са част от общите действия на трите институции за защита на потребителите и гарантиране на коректното предлагане на стоки на пазара.

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