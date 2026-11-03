Управляващите отрекоха да се готви промяна при вноските за втората пенсия
Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов обвини опонентите си в разпространяване на дезинформация и заяви, че се опитват да отклонят вниманието от одитите на Сметната палата
"Някои хора явно все още не са осъзнали, че изборите приключиха и че фабриката за фалшиви новини трябва да спре", заяви депутатът от "Прогресивна България" и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг.
Кабинетът "Радев"
Така той отхвърли появилите се информации, че се обмисля част от вноската за втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към Националния осигурителен институт (НОИ) - идея, която предизвика политически реакции и беше определена от опозицията като "квазинационализация".
"Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано", подчерта Проданов. По думите му размерът на осигурителните вноски за втория пенсионен стълб няма да се променя.
Председателят на бюджетната комисия коментира и разпространените твърдения, че поскъпването на природния газ, одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), може да доведе до по-високи сметки за отопление и електроенергия на домакинствата. "По-рано днес ми се наложи да бъда отново в ролята на пожарогасител заради друга фалшива новина, която беше свързана с твърдението, че повишението на цената на газа от КЕВР може да доведе до повишение на цените на отоплението и електроенергията за битовите потребители. Сега се налага да опровергаем и тази лъжа", посочи Проданов.
"Отново категорично заявявам: няма такова нещо.", подчерта той.
"Честно казано, започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези твърдения, за да се отклони вниманието истинската новина на деня - нашата пресконференция, свързана с представянето на трите одита, които Сметната палата извърши и които засягаха състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура", коментира той.
Проданов изрази съмнение, че разпространяването на тези твърдения е целенасочено и има за цел да отклони общественото внимание от представянето на 3-те одита на Сметната палата. "Честно казано, започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези твърдения, за да се отклони вниманието истинската новина на деня - нашата пресконференция, свързана с представянето на трите одита, които Сметната палата извърши и които засягаха състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура", коментира Проданов. Проверките засягат състоянието на публичните финанси и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура".
Той призова журналистите и обществеността да се запознаят с докладите и представените на пресконференцията данни, които според него показват реалното състояние на държавните финанси. Проданов обвини политически опоненти, че разпространяват манипулации в опит да оправдаят неуспеха си на изборите.
"Призовавам ви да се запознаете със съдържанието на одитите, както и с данните, които бяха представени на пресконференцията. Това е истината, а не тези лъжи, които очевидно се тиражират от политици, търсещи някакъв начин да оправдаят изборния си провал и в момента предлагащи поредните стари манипулации".