Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов обвини опонентите си в разпространяване на дезинформация и заяви, че се опитват да отклонят вниманието от одитите на Сметната палата

5094 Снимка: БТА

"Някои хора явно все още не са осъзнали, че изборите приключиха и че фабриката за фалшиви новини трябва да спре", заяви депутатът от "Прогресивна България" и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов на брифинг.

Така той отхвърли появилите се информации, че се обмисля част от вноската за втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към Националния осигурителен институт (НОИ) - идея, която предизвика политически реакции и беше определена от опозицията като "квазинационализация".

"Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано", подчерта Проданов. По думите му размерът на осигурителните вноски за втория пенсионен стълб няма да се променя.

Председателят на бюджетната комисия коментира и разпространените твърдения, че поскъпването на природния газ, одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), може да доведе до по-високи сметки за отопление и електроенергия на домакинствата. "По-рано днес ми се наложи да бъда отново в ролята на пожарогасител заради друга фалшива новина, която беше свързана с твърдението, че повишението на цената на газа от КЕВР може да доведе до повишение на цените на отоплението и електроенергията за битовите потребители. Сега се налага да опровергаем и тази лъжа", посочи Проданов.

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"Отново категорично заявявам: няма такова нещо.", подчерта той.

"Честно казано, започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези твърдения, за да се отклони вниманието истинската новина на деня - нашата пресконференция, свързана с представянето на трите одита, които Сметната палата извърши и които засягаха състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура", коментира той.

Проданов изрази съмнение, че разпространяването на тези твърдения е целенасочено и има за цел да отклони общественото внимание от представянето на 3-те одита на Сметната палата. "Честно казано, започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези твърдения, за да се отклони вниманието истинската новина на деня - нашата пресконференция, свързана с представянето на трите одита, които Сметната палата извърши и които засягаха състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура", коментира Проданов. Проверките засягат състоянието на публичните финанси и управлението на средствата в Агенция "Пътна инфраструктура".

Той призова журналистите и обществеността да се запознаят с докладите и представените на пресконференцията данни, които според него показват реалното състояние на държавните финанси. Проданов обвини политически опоненти, че разпространяват манипулации в опит да оправдаят неуспеха си на изборите.

"Призовавам ви да се запознаете със съдържанието на одитите, както и с данните, които бяха представени на пресконференцията. Това е истината, а не тези лъжи, които очевидно се тиражират от политици, търсещи някакъв начин да оправдаят изборния си провал и в момента предлагащи поредните стари манипулации".

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