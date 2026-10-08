Киев търси алтернативни маршрути заради блокираните черноморски пристанища, а германската инфраструктура може да добави до 1 млн. тона месечен износ

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Украйна обмисля да използва пристанищната инфраструктура на Германия за износ на земеделска продукция, тъй като руските атаки практически блокираха традиционния маршрут през Черно море. Според украинското земеделско министерство използването на германски пристанища може да увеличи алтернативния капацитет за износ с около 1 млн. тона месечно. "Украйна работи за пълното възстановяване на морския си експортен маршрут и за разширяване на алтернативните маршрути. По-специално се разглежда използването на пристанищната инфраструктура на Германия", заяви земеделският министър на Украйна Тарас Висоцки, цитиран от "Ройтерс".

В разговорите между украинската страна и Германия са обсъдени възможностите за увеличаване на износа през германските пристанища Хамбург и Росток, както и развитието на железопътния транспорт и други алтернативни логистични маршрути. Украйна настоява и за ускоряване на граничните процедури при транзита през европейски държави.

През септември Украйна е изнесла почти 2,5 млн. тона земеделска продукция, което представлява едва 46% от необходимия обем, посочва украинското министерство. Според Висоцки при сегашните условия алтернативните маршрути вече работят близо до максималния си капацитет.

Проблемът е и в цената. Доставката на украинско зърно до отдалечени европейски пристанища увеличава логистичните разходи с около 50 евро на тон, което в много случаи прави износа икономически неизгоден. Киев търси механизъм в рамките на ЕС, който да компенсира част от тези допълнителни разходи.

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До блокирането на черноморските пристанища Украйна разчиташе основно на морския транспорт за износа на зърно и друга земеделска продукция. Пристанищата в района на Одеса са обработвали около 90% от украинския износ.

След руските атаки голяма част от товарите беше пренасочена към 3-те украински пристанища на река Дунав. Този маршрут обаче увеличава логистичните разходи с около $50 на тон, създава задръствания и прави украинското зърно по-малко конкурентоспособно.

Още през септември Киев започна да проучва и възможностите за износ през пристанища на Балтийско море. Според украинското земеделско министерство този маршрут би могъл да поеме до 20 млн. тона зърно на сезон, но транспортът до Балтика би увеличил разходите с около $100 на тон. За да компенсира тези разходи, Украйна изчислява, че ще има нужда от международна финансова подкрепа до $2 млрд.

Проблемът с износа вече оказва натиск и върху украинските земеделци. Киев очаква тази година да изнесе около 64 млн. тона земеделска продукция, но при продължаване на ограниченията над 30 млн. тона могат да останат неизнесени до края на сезона. Потенциалните загуби за украинските фермери могат да надхвърлят $10 млрд., според данни на украинското земеделско министерство.

Европейският съюз вече използва т.нар. "Коридори на солидарността", които позволяват на Украйна да изнася стоки по железопътен, автомобилен и речен транспорт. През юли 2026 г. около 20% от украинския износ на зърно, маслодайни култури и свързани продукти е преминал по тези маршрути, докато около 80% все още са били свързани с черноморския транспорт. От май 2022 г. насам "Коридорите на солидарността" са осигурили износа на около 95 млн. тона украинско зърно, маслодайни култури и свързани продукти.

Украйна вече е поискала от ЕС и финансова подкрепа за разширяване на по-дългите маршрути по "Коридорите на солидарността", включително през Германия. В края на септември Висоцки предложи ЕС да отдели €1,1 млрд. за осигуряване на допълнителен капацитет, както и да бъде създаден временен механизъм за частично компенсиране на извънредните логистични разходи.

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