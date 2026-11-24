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Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за данъците върху доходите които трябва да влязат в сила от 1 януари 2027 г. Те предвиждат поетапно увеличение на данъчните облекчения за хората с 50% и над 50% намалена работоспособност. Размерът им ще нарасне с 30% през 2027 г., а през 2028 и 2029 г. ще последват още 2 увеличения с около 35%. Така за 3 години данъчната преференция ще се удвои.

В момента годишната данъчна основа на тези лица се намалява с 4049,43 евро, а при доходите от трудови правоотношения месечното намаление е 337,45 евро. Според приетите текстове годишното облекчение ще достигне 5280 евро през 2027 г., 6660 евро през 2028 г. и 8100 евро през 2029 г. Месечният размер на намалението при доходите от трудови правоотношения ще се увеличи съответно до 440 евро, 555 евро и 675 евро.

Промените засягат и данъчните облекчения за родители. Предвижда се те да могат да възстановяват от платените си данъци 500 евро за 1 дете, 1000 евро за 2 деца и 1500 евро за 3 или повече деца. За отглеждане на дете с увреждания облекчението ще бъде 1200 евро.

В закона се въвежда и нова данъчна преференция за детско развитие, чрез която родителите ще могат да получават обратно до 200 евро за дете.

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Всички нови облекчения са част от пакета промени в данъчното законодателство, предвидени да се прилагат от началото на 2027 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.