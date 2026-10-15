Те призовават българското правителство и българските евродепутати да защитят интересите им пред ЕС

10794 Снимка: AI генерирано изображение

НАТ-2010 и UNITAB Europe настояват българското правителство да защити интересите на сектора, а с последващ призив се обърнаха и към българските евродепутати за единна позиция в подкрепа на тютюнопроизводството като сектор с национално стратегическо значение.

"За нас тютюнът е поминък. За нас тютюнът е начин на живот."

Няколко месеца след като Националната асоциация на тютюнопроизводителите - 2010 (НАТ-2010) поиска в специално видео обръщение в социалните медии гласът на българските стопани да бъде чут в дебата за бъдещето на европейската тютюнева политика, организацията отново поставя въпроса за последствията от подготвяните в Брюксел ограничения. Този път с официално писмо от 12 октомври до българското правителство, изпратено съвместно с европейската асоциация UNITAB Europe.

Снимка: Национална Асоциация на тютюнопроизводителите - 2010

За новата инициатива съобщава лично председателят на НАТ-2010 Цветан Филев чрез публикация във Facebook. В нея асоциацията предупреждава, че зад всяко ново ограничение стоят не само политически решения, но и хора, семейства и цели общности, чийто поминък е свързан с тютюнопроизводството.

Поводът за писмото този път е предложението на Нидерландия и още седем държави членки за мащабно затягане на европейските правила за тютюневите и никотиновите продукти.

От НАТ-2010 и UNITAB Europe настояват България да защити позицията, че всяка бъдеща регулация трябва да бъде предшествана от задълбочена оценка на въздействието, включително върху земеделските производители, преработвателите и заетостта в селските райони.

Ден след писмото до правителството, НАТ-2010 и UNITAB Europe отправиха отделен апел към българските евродепутати да преодолеят политическите различия и да защитят с обща позиция интересите на тютюнопроизводството като сектор с национално стратегическо значение. Според организациите решенията, които се обсъждат в Брюксел, засягат не само бъдещето на индустрията, но и икономическата устойчивост на цели български региони. "Напомняме, че тютюневият сектор в България има важно и стратегическо значение в селското стопанство и устойчивото социално-икономическо развитие в редица райони на нашата страна. Настояваме за балансирани европейски политики, основани на реални оценки на въздействието, които защитават поминъка на хиляди семейства и бъдещето на цели региони", призовават от двете организации.

От видео послание до официално писмо

Настоящите обръщения не са първият опит на българските тютюнопроизводители да привлекат вниманието на европейските институции към социалната и икономическата страна на дебата.

По време на обществената консултация на Европейската комисия за преразглеждане на правилата за тютюневите изделия, приключила на 15 юни, НАТ-2010 публикува видео, в което Цветан Филев обяснява защо гласът на хората от тютюнопроизводителните райони трудно достига до Брюксел.

"Те просто нямат възможност. Те нямат имейли, нямат профили, не фигурират в социалните мрежи. Но имат семейства, имат поминък. Те се занимават с тютюнопроизводство и тютюнът е техен поминък", казва Филев във видеото. Още тогава той предупреди, че решенията трябва да отчитат последствията за производителите и регионите, в които отглеждането на тютюн е традиционна икономическа дейност.

"Когато се правят промени, правете ги така, че да не търпят щети тютюнопроизводителите от България и от Европейския съюз - икономически, социални, демографски - и да няма контрабандно разпространение на тютюн. Това, което се взема като решение на хартия в Брюксел, е въпрос на оцеляване в тютюнопроизводителните региони на България и на Европейския съюз."

Същото предупреждение, но сега с апел към българските институции

В новото писмо до правителството тази позиция получава и конкретно политическо измерение. НАТ-2010 и UNITAB Europe настояват страната ни да участва активно в европейските обсъждания и да не подкрепя прибързани решения, чиито последствия за производителите не са достатъчно проучени.

"Нашето мнение е, че устойчивите политики не могат да бъдат изграждани върху презумпцията, че всеки проблем следва да бъде адресиран чрез натрупване на забрани, ограничения и свръхрегулации", посочват организациите в писмото.

Те подчертават, че подкрепят защитата на общественото здраве и ограничаването на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Според тях обаче постигането на тези цели изисква научно обосновани и пропорционални мерки, които отчитат и последствията за икономиката.

Асоциациите обръщат внимание и на различните позиции, от които държавите членки участват в дебата. Докато някои страни нямат съществено тютюнопроизводство, за други бъдещите решения могат да засегнат традиционни земеделски райони и свързаните с тях дейности.

Ще бъде ли чут гласът на производителите?

От летния призив към Европейската комисия до октомврийското писмо до българското правителство позицията на НАТ-2010 остава последователна: тютюнопроизводителите искат да участват в решенията, които могат да променят бъдещето на техния поминък.

Ако през юни организацията настояваше Брюксел да чуе хората от тютюневите ниви, сега тя очаква българските институции да представляват техните интереси в европейските преговори.

Така въпросът вече не е само какви нови правила ще бъдат предложени, а и дали при изработването им ще бъдат отчетени интересите на общностите, за които тютюнопроизводството остава важна част от местната икономика.