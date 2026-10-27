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Турция си поставя за цел до 2035 г. да намали с 25% потреблението на енергия в сградите чрез внедряване на нови технологии и материали. Това обяви министърът на екологията, климатичните промени и градоустройството Мурат Курум на конференцията "От нулевите отпадъци до COP31: дипломация на Турция в областта на климатичните промени", предаде БТА.

Green Deal

Турция ще бъде домакин на климатичната конференция на ООН COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия. Очаква се събитието да събере 85 световни лидери и 1,5 млн. гости. Днешната конференция е част от подготовката за срещата на върха. Сред приоритетите, които страната ще представи в Анталия, са проектите за преход към зелена енергия, въвеждането на депозитна система за опаковки, рециклирането и политиката за нулеви отпадъци.

Целта за намаляване на енергийното потребление в сградите ще се преследва чрез финансиране на инвестиционни проекти за градската инфраструктура и внедряване на нови технологии както в съвременни, така и в стари и исторически сгради. "Учените полагат усилия за развитие на технологии за трайно затопляне и охлаждане. С опазването на тези стари сгради ще живее и тази култура. От една страна, наследството на цивилизацията ще бъде предадено на следващите поколения. Но от друга - възгледите и нуждите на този свят са свързани с осигуряването на устойчиво развитие. В този смисъл ние си казахме, че градовете, устойчиви на климата, трябва да бъдат обща цел на човечеството", заяви Курум. По думите му проектите ще бъдат подкрепяни с финансиране, така че да могат да се реализират като инвестиции. "Ще подсилим необходимите връзки от подготовката на проекта до техническата подкрепа през достъпа до финансиране", посочи министърът.

Турция със смел ход преди COP31: Електрификация на 35% от енергопотреблението в света до 2035
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Сред по-широките цели, които Турция ще постави в международния климатичен дневен ред, е електрическата енергия да достигне 35% от общото световно потребление на енергия. Страната си поставя и цел до 2035 г. делът на рециклируемите материали и суровини в производството на стоки да достигне 15%. Друга амбиция е общинските отпадъци в световен мащаб да бъдат намалени наполовина. Курум представи и резултатите от турската програма за рециклиране и нулеви отпадъци. Ако през 2017 г. страната е рециклирала 13% от отпадъците си, през 2025 г. делът вече е достигнал 37%. "В този период вкарахме в употреба 90 млн. тона отпадъци и добавихме към икономиката 365 млн. турски лири (6,5 млн. евро). Сега сме пред нов етап в отношенията ни с природата - прибираме своите отпадъци, рециклираме ги и ги печелим отново за нашата икономика", заяви министърът. Той допълни, че в инициативата са включени и опаковките. От началото на проекта за депозитна система за опаковки ДОА Турция е върнала в икономиката 520 млн. опаковки. Според Курум инициативата за нулеви отпадъци може да се превърне и в пример за турската дипломация в областта на климатичните промени.

Климатичната конференция в Анталия ще включва още изложби, концерти, представяния на творци и дискусионни панели. В организацията ще се включат 45 000 доброволци, които ще преминат и обучения по въпросите на климатичните промени. Събитията ще се провеждат край морето и върху зелени площи с обща площ от 1,1 млн. кв. метра.

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