Страната ще инвестира в нови технологии и обновяване на стари сгради, а COP31 в Анталия ще постави акцент и върху рециклирането и нулевите отпадъци.

91 Снимка: БТА

Турция си поставя за цел до 2035 г. да намали с 25% потреблението на енергия в сградите чрез внедряване на нови технологии и материали. Това обяви министърът на екологията, климатичните промени и градоустройството Мурат Курум на конференцията "От нулевите отпадъци до COP31: дипломация на Турция в областта на климатичните промени", предаде БТА.

Турция ще бъде домакин на климатичната конференция на ООН COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия. Очаква се събитието да събере 85 световни лидери и 1,5 млн. гости. Днешната конференция е част от подготовката за срещата на върха. Сред приоритетите, които страната ще представи в Анталия, са проектите за преход към зелена енергия, въвеждането на депозитна система за опаковки, рециклирането и политиката за нулеви отпадъци.

Целта за намаляване на енергийното потребление в сградите ще се преследва чрез финансиране на инвестиционни проекти за градската инфраструктура и внедряване на нови технологии както в съвременни, така и в стари и исторически сгради. "Учените полагат усилия за развитие на технологии за трайно затопляне и охлаждане. С опазването на тези стари сгради ще живее и тази култура. От една страна, наследството на цивилизацията ще бъде предадено на следващите поколения. Но от друга - възгледите и нуждите на този свят са свързани с осигуряването на устойчиво развитие. В този смисъл ние си казахме, че градовете, устойчиви на климата, трябва да бъдат обща цел на човечеството", заяви Курум. По думите му проектите ще бъдат подкрепяни с финансиране, така че да могат да се реализират като инвестиции. "Ще подсилим необходимите връзки от подготовката на проекта до техническата подкрепа през достъпа до финансиране", посочи министърът.

Сред по-широките цели, които Турция ще постави в международния климатичен дневен ред, е електрическата енергия да достигне 35% от общото световно потребление на енергия. Страната си поставя и цел до 2035 г. делът на рециклируемите материали и суровини в производството на стоки да достигне 15%. Друга амбиция е общинските отпадъци в световен мащаб да бъдат намалени наполовина. Курум представи и резултатите от турската програма за рециклиране и нулеви отпадъци. Ако през 2017 г. страната е рециклирала 13% от отпадъците си, през 2025 г. делът вече е достигнал 37%. "В този период вкарахме в употреба 90 млн. тона отпадъци и добавихме към икономиката 365 млн. турски лири (6,5 млн. евро). Сега сме пред нов етап в отношенията ни с природата - прибираме своите отпадъци, рециклираме ги и ги печелим отново за нашата икономика", заяви министърът. Той допълни, че в инициативата са включени и опаковките. От началото на проекта за депозитна система за опаковки ДОА Турция е върнала в икономиката 520 млн. опаковки. Според Курум инициативата за нулеви отпадъци може да се превърне и в пример за турската дипломация в областта на климатичните промени.

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Климатичната конференция в Анталия ще включва още изложби, концерти, представяния на творци и дискусионни панели. В организацията ще се включат 45 000 доброволци, които ще преминат и обучения по въпросите на климатичните промени. Събитията ще се провеждат край морето и върху зелени площи с обща площ от 1,1 млн. кв. метра.

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