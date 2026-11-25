Проектът ще разкрие 170 висококвалифицирани работни места и ще бъде първата производствена база на компанията извън Турция

9572 Снимка: Скрийншот/Фейсбук на Министерски съвет

Турско-американската компания "Тусаş Енджин Индъстрис" (ТЕИ) ще инвестира 90 млн. долара в изграждането на високотехнологично производство на компоненти за авиационната индустрия край Пловдив. Проектът ще осигури 170 висококвалифицирани работни места и ще бъде първата инвестиция на дружеството в производствена база извън Турция.

С тази инвестиция, България става регионален хъб на иновационната индустрия, заяви вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който обяви плановете за бъдещия завод. По думите му преговорите с компанията са започнали преди близо година с активното участие на премиера Румен Радев. България е успяла да се пребори за проекта в конкуренция с още 2 възможни дестинации.

ТЕИ е създадена през 1985 г. като съвместно предприятие с участието на турската "Туркиш Аероспейс Индъстрис" (ТАИ) и американската "Джи И Еъроспейс" (GE Aerospace), заедно с турски институционални партньори. Компанията произвежда авиационни двигатели и прецизни компоненти за граждански и военни самолети.

Представител на компанията посочи, че производството ще обслужва както гражданския авиационен пазар, така и военната индустрия, включително нуждите на авиационния флот на НАТО. Решението за изграждане на завод в България е продиктувано от нарастващото световно търсене на авиационни двигатели и компоненти.

Сред аргументите за избора на страната са географската близост до Турция, наличието на висококвалифицирани специалисти и инвестиционните стимули, предоставяни от българската държава. Компанията е проучвала възможности и в други държави, преди да се спре на България.

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На събитието присъства и турският посланик в София Мехмет Саит Уянък. Той определи проекта като резултат от сътрудничеството между българските и турските власти и заяви, че инвестицията показва как добрите политически отношения могат да се превърнат в конкретни икономически резултати. По думите му се очаква примерът да насърчи и други турски компании, които обмислят да инвестират в България.

Пулев определи новия проект като пример за инвестиционната политика на правителството, насочена към привличане на стратегически инвеститори и развитие на производства с висока добавена стойност. Той заяви, че държавата изгражда нова система за координация на инвестиционните проекти, която трябва да осигурява по-бързо административно обслужване, експертна помощ и единна точка за контакт между институциите и бизнеса.

По данни на министъра чрез механизма за скрининг на инвестициите е отчетен ръст от 65%, а Българската агенция за инвестиции е сертифицирала нови проекти за общо 700 млн. евро. Очаква се те да създадат 3500 работни места през следващите 2 години. Пулев съобщи още за 100% увеличение на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината, без да уточни базата за сравнението.

Според него България трябва активно да привлича капитали не само от утвърдените си европейски партньори, но и от стратегически съюзници като Турция и САЩ, както и от държави извън ЕС. Той посочи, че правителството води разговори за инвестиционно и индустриално сътрудничество със Саудитска Арабия, Китай, Индонезия, Южна Корея и Виетнам.

Пулев подчерта, че целта е да се изграждат цялостни производствени екосистеми, като в случая с новия проект акцентът е върху авиационната индустрия. По думите му инвестицията ще допринесе за утвърждаването на България като регионален център за високотехнологично производство.

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