Банката обещава да запази строгата парична политика поне до постигането на ценова стабилност

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Централната банка на Турция повиши прогнозата си за годишната инфлация в края на 2026 г. до 29,5% спрямо досегашните очаквания за 28%. Това съобщи управителят на институцията Фатих Карахан при представянето на четвъртия за годината доклад за инфлацията, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. През август банката очакваше инфлацията да достигне 28% в края на годината, след като по-ранната ѝ прогноза беше за 26%.

Въпреки повишената оценка за тази година Централната банка запазва целите си за следващите периоди. Очакванията са инфлацията да се забави до 21% в края на 2027 г., 13,5% в края на 2028 г. и 9% в края на 2029 г., преди постепенно да се стабилизира на целевото равнище от 5% в средносрочен план.

Като основна причина за промяната в прогнозата управителят посочи продължаващата несигурност около войната в Близкия изток и очакванията, че енергийните цени ще останат високи по-дълго от предвижданото досега.

По думите му световната икономика се оказва по-устойчива от очакваното след началото на конфликта с участието на Иран, САЩ и Израел. Въпреки геополитическите рискове и възможното отражение върху външното търсене Централната банка е запазила прогнозите си за търсенето на турски стоки и услуги на международните пазари през 2026 и 2027 г.

Същевременно несигурността около възстановяването на нормалните енергийни доставки през Ормузкия проток и напрежението в региона оказват натиск за повишаване на петролните цени. Затова институцията е коригирала нагоре и прогнозите си за цената на суровината през 2026 и 2027 г.

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Карахан предупреди, че геополитическите събития и колебанията на финансовите и стоковите пазари продължават да създават сериозна несигурност за икономическите перспективи. Ограниченията в предлагането на природен газ също поддържат ценовия натиск, а войната и неблагоприятните метеорологични условия влияят върху международните цени на храните и селскостопанските суровини. Допълнителен риск представляват и евентуални промени в регулираните цени, които могат да засилят инфлационния натиск.

Според управителя продължителното поскъпване на енергията и суровините, както и зачестяващите ценови сътресения, могат да забавят процеса на овладяване на инфлацията. Централната банка следи внимателно и вторичните ефекти от тези поскъпвания - доколко те се пренасят върху останалите стоки и услуги и променят инфлационните очаквания на домакинствата и бизнеса.

От друга страна, по-слабото вътрешно търсене може да действа в обратна посока. Карахан отбеляза, че ефектът от паричната политика се проявява със закъснение, а допълнителното затягане на финансовите условия може да ограничи потреблението повече от очакваното. Това е фактор, който би могъл да доведе до по-ниска инфлация спрямо основния сценарий на банката.

"Процесът на забавяне на инфлацията продължава, макар и с по-бавен темп. Основната тенденция при инфлацията продължава да се подобрява, но заради шоковете в предлагането, породени от геополитическите развития, отражението върху общата инфлация засега остава ограничено", заяви Карахан.

Той подчерта, че прогнозите на институцията се основават на запазване на строгата парична политика и координация между различните икономически политики в страната. Управителят припомни, че още в предходния инфлационен доклад банката е посочила продължителността на военния конфликт и параметрите на Средносрочната програма за периода 2027-2029 г. като ключови фактори за оценката на перспективите.

"Затова искам отново да заявя, че ще продължим решително да поддържаме строгата си парична политика, докато не бъде постигната ценова стабилност в съответствие с междинните ни цели", заключи управителят на турската централна банка.

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