Пътят Иново – Бойница – Кула трябва да бъде ремонтиран до края на годината, а двата участъка от скоростния път Видин – Монтана се очаква да бъдат завършени през 2027 г.

9341 Снимка: МРРБ

Добрата пътна свързаност е от решаващо значение за оцеляването на малките населени места, защото без нея и малкото останали жители ще бъдат принудени да ги напуснат. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков при инспекция на ремонта на път III-121 Иново - Бойница - Кула.

По думите му в момента се извършват основни ремонти на пътища, които дълго време са били в много лошо състояние, без да има подготвени проекти за възстановяването им.

"Когато едни пътища се правят с проекти и истински основни ремонти, строежът изглежда по съвсем друг начин и по друг начин ще изглежда пътят след като бъде завършен", подчерта Шишков. Той съобщи, че изпълнителят е поел ангажимент ремонтът на пътя Иново - Бойница - Кула да приключи до края на годината, и изрази надежда срокът да бъде спазен.

Регионалният министър определи ремонта на тунел "Топли дол" на магистрала "Хемус" като абсолютно необходим заради критичното състояние на съоръжението, което е създавало риск за пътуващите. Работата се очаква да продължи около 6 месеца.

По време на коледните и новогодишните празници строителят ще осигури временно отваряне на тунела, за да се облекчи трафикът. Обходният маршрут през Витиня обаче не може да бъде използван, тъй като е изключително опасен заради подпорна стена, която може да се срути във всеки момент.

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Ремонтът на съоръжението през Витиня се очаква да започне в началото на следващата година и да продължи около 1 година.

Шишков отбеляза, че държавата дълго време е пренебрегвала проблемите с пътната безопасност. Сега лошото състояние на инфраструктурата налага затваряне на участъци, за да могат да бъдат извършени необходимите основни ремонти.

Строителството на нулевия лот от модернизацията на пътя Видин - Монтана е спряно заради искане на община Видин за изграждане на локални платна. Според министъра през последните 2-3 години по проекта почти няма напредък.

В кратък срок трябва да бъде одобрено изменение на подробния устройствен план, което ще позволи проектите да бъдат преработени и строителството на нулевия лот да продължи. Необходими са промени и за втория лот. Очакванията на министерството са двата участъка да бъдат завършени през 2027 г.

За трасето Ружинци - Монтана се водят преговори с изпълнителите за цената и условията на строителството. Шишков обясни, че трудностите произтичат от нарушения при възлагането на дейностите по инхаус процедури през 2020 г.

"Трябва да излезем от тази ситуация и то така, че да можем да завършим по най-бързия начин тези инфраструктурни обекти и без да ощетяваме държавата", заяви министърът. По думите му строителите са поели ангажимент да завършат участъка Ружинци - Монтана в рамките на 2,5 години след възобновяване на работата. За нулевия и първия лот срокът е следващата година.

Той допълни, че министерството работи по измененията на подробните устройствени планове и одобряването на проектите, така че изпълнителите да разполагат с пълна проектна документация.

Разговорите със строителите на магистрала "Хемус" са към приключване, съобщи още Шишков. По думите му изпълнителите настояват за яснота относно цените и условията, но те трябва да бъдат в интерес на държавата.

Паралелно с това се работи активно по процедурата за избор на трасе на пътя Видин - София с тунел под прохода Петрохан. Министърът подчерта, че първата стъпка трябва да бъде проектирането, за да се осигури възможност за реализацията на важните инфраструктурни обекти в страната.

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