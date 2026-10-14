Тръмп: В Гренландия започва „мащабно“ проучване на петрол, газ и минерали
Американският президент заяви, че експерти смятат количеството лесно достъпен петрол за далеч по-голямо от почти всяка друга територия в света
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви началото на "мащабно" проучване за петрол, газ и минерали в Гренландия.
Тръмп не сподели подробности за плановете, но добави: "Има експерти, които казват, че количеството лесно достъпен петрол е далеч по-голямо от това на почти всяка земя по света."
Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да сложи край на напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на минерали остров.
"Всяка бъдеща атака срещу Съединените щати ще трябва да мине през Гренландия, където нашата отбрана рутинно ще сваля дронове, ракети или всякакви други форми на оръжия, които дори още не са измислени", добави Тръмп в публикация в Truth Social.
Споразумението разширява военната роля на САЩ в Гренландия, като проправя пътя за две нови военни бази и системата за противоракетна отбрана "Златен купол" на Тръмп, като същевременно препотвърждава датския суверенитет и правото на гренландците на самоопределение.