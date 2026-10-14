Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви началото на "мащабно" проучване за петрол, газ и минерали в Гренландия.

Тръмп не сподели подробности за плановете, но добави: "Има експерти, които казват, че количеството лесно достъпен петрол е далеч по-голямо от това на почти всяка земя по света."

Миналия месец САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да сложи край на напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на минерали остров.

Колко струва всъщност Гренландия и може ли Тръмп да я купи
Виж още Колко струва всъщност Гренландия и може ли Тръмп да я купи

"Всяка бъдеща атака срещу Съединените щати ще трябва да мине през Гренландия, където нашата отбрана рутинно ще сваля дронове, ракети или всякакви други форми на оръжия, които дори още не са измислени", добави Тръмп в публикация в Truth Social.

Споразумението разширява военната роля на САЩ в Гренландия, като проправя пътя за две нови военни бази и системата за противоракетна отбрана "Златен купол" на Тръмп, като същевременно препотвърждава датския суверенитет и правото на гренландците на самоопределение.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33690
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4398
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10115
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1486
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2351
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5473
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2287
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3785
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431