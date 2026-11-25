Москва не проявява особен интерес към предложените бизнес проекти, а Вашингтон се фокусира върху териториалните въпроси и гаранциите за сигурност

669 Снимка: БТА/AP

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е отложила идеята да се опита да убеди Русия да прекрати войната в Украйна чрез съвместни бизнес проекти, съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на 5 свои източници. По техни сведения Москва не е проявила особен интерес към предложените инициативи, а американската страна вече се съсредоточава върху териториалните въпроси и гаранциите за сигурност.

Европейски представители са били информирани за промяната в приоритетите от зетя на американския президент Джаред Кушнер и специалния пратеник Стив Уиткоф, посочва изданието.

Сред предложените стимули за Русия са били американски инвестиции в нефтени проекти и производство на титан, възстановяване на доставките на газ за Европа по тръбопроводите, както и отваряне на руското въздушно пространство за американските авиокомпании. Във Вашингтон обаче са уточнявали, че подобни проекти могат да бъдат реализирани единствено след края на войната.

Според източници на "Файненшъл таймс" по време на последния кръг от преговори в Абу Даби руските представители са дали да се разбере, че икономическите предложения няма да накарат президента Владимир Путин да смекчи условията си за уреждане на конфликта.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Руският президент настоява за предаване на целия Донбас, което украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял. Според един от източниците на изданието, запознат с позицията на Путин, той няма да се съгласи на споразумение без допълнителни териториални отстъпки от страна на Украйна.

В отговор на запитване на "Файненшл таймс" американски представител е определил информацията на изданието като неточна и е заявил, че икономическото взаимодействие с Москва след войната продължава да бъде част от преговорите. "Изграждаме различни направления на преговорите и ще ги обявим, когато сме готови. Това продължава да бъде един от елементите", е заявил той пред вестника.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.