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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в Айова ще бъде построен най-големият стоманодобивен завод в историята на страната. Той направи съобщението в Овалния кабинет заедно с ръководителя на компанията Mesabi Metallics, която ще реализира проекта.

"Днес сме щастливи да обявим, че Mesabi Metallics ще построи най-големия завод за стомана в историята на Америка. Това е най-големият завод, един от най-големите в света, но без съмнение е най-големият завод в Америка", заяви Тръмп, цитиран от MediaFax.

Предвижда се предприятието да започне работа през 2030 г. и да произвежда най-малко 7,5 млн. тона стомана годишно. Очаква се заводът да създаде около 1750 постоянни работни места в Айова.

Необходимата желязна руда ще бъде доставяна от нова мина на Mesabi Metallics в Минесота. Инвестицията в мината е на стойност 2,5 млрд. долара.

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Проектът е поредната стъпка на администрацията на Тръмп за увеличаване на производството на стомана в САЩ и ограничаване на зависимостта от чуждестранни доставчици. Насърчаването на местното производство е сред основните елементи на икономическата политика на президента.

През миналата година Тръмп удвои митата върху вносната стомана до 50%. Тарифите са и част от продължаващия търговски спор между САЩ и Канада.

Mesabi Metallics все още не е обявила точното място в Айова, където ще бъде построен заводът. Представител на Белия дом заяви, че това ще бъде първият голям стоманодобивен завод, построен в САЩ от 60-те години на миналия век.

Според администрацията на Тръмп произведената стомана може в бъдеще да бъде използвана и за американски отбранителни проекти.

Съобщението беше направено по-малко от 40 дни преди изборите по средата на президентския мандат. В Айова републиканците са изправени пред оспорвана надпревара за местата в Камарата на представителите и Сената, както и за губернаторския пост.

Републиканците в момента държат губернаторския пост и двете места на Айова в Сената и се стремят да запазят политическото си преимущество в щата.

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