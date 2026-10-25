Инвестицията в Джорджия ще създаде около 4500 работни места, а производството ще включва луксозни SUV модели

4442 Снимка: АР/БТА

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "Ауди", луксозният бранд на германския концерн "Фолксваген", ще построи завод в щата Джорджия, съобщи Асошиейтед прес.

Изявлението на Тръмп идва в момент, в който той се опитва да изпълни обещанието си да даде тласък на американската индустрия в последните дни преди междинните избори за Конгреса.

На предизборен митинг в град Пери, Джорджия, президентът заяви, че "Ауди" ще се ангажира да инвестира 4,2 млрд. долара в близкия град Мейкън, където ще изгради завод, който ще произвежда 200 хиляди автомобила годишно.

"Помислете си за това. 200 000 коли годишно. Това е невероятно", каза Тръмп и обясни, че решението на германския производител се дължи на агресивната му митническа политика.

На сцената Тръмп беше придружаван от Гернот Дьолнер, изпълнителен директор на "Ауди", който каза, че заводът ще произвежда най-големите и престижни модели автомобили с повишена проходимост (SUV) на компанията. "Това е дългосрочна инвестиция, защото ние вярваме в американския пазар", заяви той.

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В съобщение до медиите "Ауди" обяви, че заводът ще създаде около 4500 работни места. Планирано е строителството да започне през 2027 г., а производството - в началото на 2030 г.

На митинга Рик Джаксън, кандидат на републиканците за губернатор на Джорджия, благодари на Тръмп за плановете. "Благодаря ви от името на Джорджия за сключването на най-голямата икономическа сделка в историята на Джорджия точно тук днес", каза той.

От своя страна Ройтерс припомня, че Тръмп се опитва да упражни натиск върху автомобилните производители да преместят производство в САЩ, като вдигна митата за вноса на автомобили, стомана, алуминий и авточасти. През миналата година митата на Тръмп струваха на "Ауди" 1,2 млрд. евро, защото в момента производителят внася всичките си автомобили за пазара на САЩ от Европа и от Мексико.

Очаква се "Ауди" да сглобява в Джорджия моделите Q7, Q8 и Q9, е казал пред агенцията официален американски представител. Според него германският производител планира да произвежда 25 хиляди автомобила годишно и в съседния щат Северна Каролина.

Продажбите на "Ауди" спадат в продължение на две последователни години, а през първата половина на 2026 г. намаляха със 7 процента заради силната конкуренция от Китай и заради американските мита. Конкретно в САЩ продажбите през тази година спаднаха с 16 процента.

Планове за изграждане или придобиване на заводи в САЩ обявиха още японските "Тойота" и "Хонда", както и корейската "Хюндай".

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