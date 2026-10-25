Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "Ауди", луксозният бранд на германския концерн "Фолксваген", ще построи завод в щата Джорджия, съобщи Асошиейтед прес.

САЩ

Изявлението на Тръмп идва в момент, в който той се опитва да изпълни обещанието си да даде тласък на американската индустрия в последните дни преди междинните избори за Конгреса.

На предизборен митинг в град Пери, Джорджия, президентът заяви, че "Ауди" ще се ангажира да инвестира 4,2 млрд. долара в близкия град Мейкън, където ще изгради завод, който ще произвежда 200 хиляди автомобила годишно.

"Помислете си за това. 200 000 коли годишно. Това е невероятно", каза Тръмп и обясни, че решението на германския производител се дължи на агресивната му митническа политика.

На сцената Тръмп беше придружаван от Гернот Дьолнер, изпълнителен директор на "Ауди", който каза, че заводът ще произвежда най-големите и престижни модели автомобили с повишена проходимост (SUV) на компанията. "Това е дългосрочна инвестиция, защото ние вярваме в американския пазар", заяви той.

В съобщение до медиите "Ауди" обяви, че заводът ще създаде около 4500 работни места. Планирано е строителството да започне през 2027 г., а производството - в началото на 2030 г.

На митинга Рик Джаксън, кандидат на републиканците за губернатор на Джорджия, благодари на Тръмп за плановете. "Благодаря ви от името на Джорджия за сключването на най-голямата икономическа сделка в историята на Джорджия точно тук днес", каза той.

От своя страна Ройтерс припомня, че Тръмп се опитва да упражни натиск върху автомобилните производители да преместят производство в САЩ, като вдигна митата за вноса на автомобили, стомана, алуминий и авточасти. През миналата година митата на Тръмп струваха на "Ауди" 1,2 млрд. евро, защото в момента производителят внася всичките си автомобили за пазара на САЩ от Европа и от Мексико.

Очаква се "Ауди" да сглобява в Джорджия моделите Q7, Q8 и Q9, е казал пред агенцията официален американски представител. Според него германският производител планира да произвежда 25 хиляди автомобила годишно и в съседния щат Северна Каролина.

Продажбите на "Ауди" спадат в продължение на две последователни години, а през първата половина на 2026 г. намаляха със 7 процента заради силната конкуренция от Китай и заради американските мита. Конкретно в САЩ продажбите през тази година спаднаха с 16 процента.

Планове за изграждане или придобиване на заводи в САЩ обявиха още японските "Тойота" и "Хонда", както и корейската "Хюндай".

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа Днес
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
49886
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
7245
Спортът по телевизията в неделя: Барса - Реал и мачбол за Антонели във Формула 1 Корнер
Спортът по телевизията в неделя: Барса - Реал и мачбол за Антонели във Формула 1
4155
Авторът на първия IQ тест: Целта на образованието не е да напълни ума, а да го събуди Impressio
Авторът на първия IQ тест: Целта на образованието не е да напълни ума, а да го събуди
1688
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3682
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
2016
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1508