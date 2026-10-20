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Над 10 тона храни с изтекъл срок на годност са открити при полицейска проверка в склад в Плевен. При инспекцията, извършена съвместно от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция на МВР и експерти от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), са установени и други нарушения при съхранението и етикетирането на хранителни продукти, съобщи говорителят на полицията в Плевен Мариана Цветкова.

Проверката е обхванала склад към складова база, чиято основна дейност е производство, съхранение, разпространение и търговия с пакетирани храни от неживотински произход. Установен е собственикът на обекта - 64-годишен мъж, съобщава БТА.

При инспекцията са намерени общо 10 158 кг храни с изтекъл срок на годност. Други 480 кг продукти са били без необходимата идентификационна маркировка, а при 15 254 кг липсвала информация на български език върху етикетите. В склада са открити и 54 492 кг храни с информация на български език и в срок на годност, както и общо 31 274 литра напитки. Справка в регистрите на ОДБХ е показала, че складът не е регистриран за съхранение на храни от неживотински произход.

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За установените нарушения е съставен констативен протокол. Издадено е и разпореждане всички продукти да бъдат насочени за унищожаване, като е забранено пускането им в търговската мрежа, уточни Мариана Цветкова.

Проверките по случая продължават. На собственика на обекта ще бъде съставен акт за установените нарушения.

В края на септември при проверка на склад за търговия на едро с храни в Плевен бяха установени близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, които не отговарят на нормативните изисквания. Инспекцията беше извършена след сигнал от служители на ОДБХ - Плевен, съвместно с полицията.

През май при друга специализирана акция в града бяха открити 120 кг пилешко месо без маркировка, което беше насочено за унищожаване в екарисаж.

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