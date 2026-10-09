Снимка: АП/БТА
"Тесла" преименува системата "Фул селф-драйвинг" в Европа
Според германското транспортно министерство новото име е подвеждащо, тъй като возачът не е изцяло отменен, а само подпомаган
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Американският производител на електромобили "Тесла" (Tesla) преименува системата си за подпомагане на водача в Европа.
Компанията заменя наименованието "Фул селф-драйвинг" (Full Self-Driving) с "Тесла Асистед Драйвинг" (Tesla Assisted Driving), предаде Ройтерс.
Новото име вече се използва на уебсайтовете на компанията в Германия, Испания и Нидерландия. В САЩ системата продължава да се предлага под наименованието "Фул селф-драйвинг", пише БТА.
Във вторник германското Министерство на транспорта съобщи, че "Тесла" е предложила промяната.
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Според ведомството досегашното наименование е подвеждащо, тъй като системата не поема изцяло управлението на автомобила, а подпомага водача при определени задачи.
Германският министър на транспорта Стефан Билгер заяви, че през септември е провел разговори с компанията и ще се застъпи за възможно най-бързо одобряване на системата в цяла Европа.
Към момента тя е одобрена в осем държави от ЕС, а разрешението в Словакия се очаква в рамките на няколко дни .
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.