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Американският производител на електромобили "Тесла" (Tesla) преименува системата си за подпомагане на водача в Европа.

Илон Мъск

Компанията заменя наименованието "Фул селф-драйвинг" (Full Self-Driving) с "Тесла Асистед Драйвинг" (Tesla Assisted Driving), предаде Ройтерс.

Новото име вече се използва на уебсайтовете на компанията в Германия, Испания и Нидерландия. В САЩ системата продължава да се предлага под наименованието "Фул селф-драйвинг", пише БТА.

Във вторник германското Министерство на транспорта съобщи, че "Тесла" е предложила промяната.

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Според ведомството досегашното наименование е подвеждащо, тъй като системата не поема изцяло управлението на автомобила, а подпомага водача при определени задачи.

Германският министър на транспорта Стефан Билгер заяви, че през септември е провел разговори с компанията и ще се застъпи за възможно най-бързо одобряване на системата в цяла Европа.

Към момента тя е одобрена в осем държави от ЕС, а разрешението в Словакия се очаква в рамките на няколко дни .

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