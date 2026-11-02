Бившата финансова министърка оспори изводите, че сертификатите за пътни дейности от 2025 г. доказват натрупани тогава задължения, и обвини кабинета в опит за прехвърляне на разходи към миналата бюджетна година

5694 Снимка: БТА

"Репутационната щета, която управляващите от "Прогресивна България" нанесоха на страната ни, е огромна." С тези думи бившата министърка на финансите Теменужка Петкова коментира във Фейсбук доклада на Сметната палата от извънредния одит на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), който беше огласен днес.

Проверката, обхващаща периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г. установи сериозни проблеми във финансовото управление на агенцията. Сред констатациите са сключени договори за обществени поръчки без осигурен финансов ресурс, забавени плащания, извършвани едва при висок риск от натрупване на лихви или след влезли в сила съдебни решения, както и поръчки с драстично занижени прогнозни стойности, последвани от анекси за многократно по-високи суми. Одиторите посочват още недостатъчен и неефективен контрол и пропуски в документирането.

В коментара си Петкова поставя акцент върху 1017-те сертификата за извършени пътни дейности на стойност близо 1,2 млрд. лева, които не са били окончателно одобрени от Управителния съвет на АПИ към края на 2025 г. Според нея това означава, че възложителят не е приел тези дейности през същата година и те могат да бъдат утвърдени през 2026 г., ако отговарят на изискванията.

"Сметната палата категорично установи, че няма издадени фактури от изпълнителите. Това по безспорен начин доказва, че мантрата на управляващите за "лошото наследство" и "фактури в чекмеджета" рухна", пише бившата министърка.

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Тя твърди, че данните от доклада потвърждават информация, с която разполага и за която ГЕРБ е уведомила Европейската комисия - че в АПИ са изготвяни сертификати за дейности със стара дата, от 2025 г. Според Петкова целта е била разходи от 2026 г. да бъдат прехвърлени към приключилата бюджетна 2025 г., а впоследствие да бъде поискана ревизия на бюджетния дефицит за миналата година.

"Елементарен сценарий, съшит с бели конци", определя тя действията на управляващите и ги обвинява, че с тях са се опитали да дискредитират предишното редовно правителство.

Петкова отправя и остра критика към кабинета на "Прогресивна България", като заявява, че е убедена, че действията му ще се върнат "като бумеранг" и че последиците ще бъдат понесени от гражданите и бизнеса.

"Никак не е прогресивно, нали?", завършва публикацията си бившата финансова министърка.

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