Сметната палата откри системни слабости в контрола на Министерството на културата, а финансовият отчет на ведомството за 2025 г. получи отрицателно одитно мнение за 3-а поредна година

316 Източник: Сметната палата

Държавни културни институти са отчитали повече продадени билети, отколкото реално могат да поберат залите им, както и са надвишавали други ограничения, за да получат по-високо държавно финансиране. Системни слабости в контрола на Министерството на културата върху субсидиите, нарушения при отчетността и натрупване на задължения установява Сметната палата в 2 одитни доклада, приети през ноември 2026 г. Единият проверява управлението на публичните средства и дейности на ведомството за периода 2023-2025 г., а другият - консолидирания му финансов отчет за 2025 г.

Сметната палата установява, че действащият модел за финансиране на държавните културни институти (ДКИ), при който субсидията е обвързана с продадените билети, не позволява на Министерството на културата да осъществява ефективен контрол върху реалните приходи от продажби, наличието на уредени авторски права и изискването за участие на минимум 50% собствен творчески състав.

Системата разчита на справки, предоставяни от самите културни институти, без ведомството да разполага с автоматизирана информационна система, която да проверява данните. Информацията за субсидиите се въвежда ръчно в обобщени Excel файлове, което създава риск от грешки. Освен това в края на годината не се проверява дали всички приходи от билети, признати за субсидиране в месечните справки, действително са преведени на Министерството на културата.

За проверката са избрани 18 държавни културни института на база анализ на риска и случаен подбор. Отчетените от тях приходи от билети за ноември през всяка от 3-те одитирани години са проверени подробно. При всички 18 института е установен проблемът с недостатъчния контрол върху финансирането.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Сред нарушенията са:

Отчитане на повече места и превишаване на ограниченията - установено при Плевенската филхармония, Държавна опера - Русе и Театрално-музикалния и продуцентски център (ТМПЦ) - Варна.

Разминавания между изчислените субсидии и сумите, преведени на Министерството на културата - при Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, ТМПЦ - Варна, Музикално-драматичен театър - Велико Търново, Софийската филхармония, Симфониета - Враца и Държавна опера - Пловдив.

Несъответствия между официалните финансови отчети и справките за субсидиране - при Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен и Младежки театър "Николай Бинев" - София.

Одитът открива и неразплатени задължения в държавните културни институти, като посочва 4 основни фактора за натрупването им: неправомерно увеличаване на разходите за персонал и бонуси, неефективен контрол от Министерството на културата, забавени плащания и липса на лимити от ведомството, както и несъвършенства в нормативната уредба. Сред последните са и правилата за средната цена на билетите, над която приходите не се финансират.

Сред институтите с най-големи задължения през проверявания период са ТМПЦ - Варна, Държавна опера - Пловдив, Сатиричният театър "Алеко Константинов" - София, Държавна опера - Стара Загора, Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, Театър "Българска армия" - София, Софийската опера и балет, Драматично-куклен театър "Иван Димов" - Хасково и Младежки театър "Николай Бинев" - София.

Според Сметната палата е необходимо да бъде преразгледан начинът на финансиране на държавните културни институти и да се въведе единна електронна система, която да получава данните от продажбите на билети и да позволява автоматизирани проверки. За необходимостта от подобни решения министърът на културата е информиран. Одиторите дават 6 препоръки на министъра.

Проверка на управлението на Министерството на културата за периода 2023-2025 г. показва още, че липсва Национална стратегия за развитие на културата. Не е установена и връзка между конкретните дейности на държавните институти в сценичните изкуства, стратегическите и годишните им репертоарни планове и националните стратегически цели и бюджетни политики.

Одиторите посочват и празноти в нормативната уредба, които затрудняват прозрачността и ефективността при управлението на публичните средства.

През проверявания период, в който е имало 5 смени на министри, в администрацията са прекратени 164 правоотношения и са възникнали 186 нови. Най-голямо текучество има в ключови звена като дирекциите "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" и "Сценични изкуства и художествено образование", без да е осигурена необходимата приемственост.

Сметната палата установява още, че ръководни длъжности са заемани без конкурс, допускани са грешки при изчисляването на обезщетения за неизползван отпуск и при прекратяването на трудови и служебни правоотношения, а са сключвани и извънтрудови договори за дейности, които са част от преките задължения на щатни служители.

Според одиторите тези практики създават риск за административния капацитет на министерството и способността му да изпълнява стратегическите и оперативните си цели.

Съществени проблеми са установени и при финансовия одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на културата за 2025 г. Сметната палата дава отрицателно одитно мнение, тъй като отчетът не представя достоверно финансовото състояние на ведомството.

Констатирани са липса на счетоводна документация, пропуски при инвентаризацията, грешки при отчитането на дълготрайни активи, субсидии и задължения. Отрицателна е и оценката за финансовите отчети на министерството за 2023 и 2024 г. В предходните 2 години извлечения от одитните доклади, свързани с документи и информация за управлението на бюджетната програма "Сценични изкуства", са били предадени на прокуратурата заради съмнения за престъпления.

Одиторите отново установяват, че държавните културни институти не разполагат с единна система за продажба на билети. Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование" не е изисквала данни от билетните системи за всяко представление, за да проверява дали отчетените приходи съответстват на определената методика.

Особено тежки нарушения са установени в Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян, където проблемите със счетоводната отчетност от предходните години не са преодолени. Сметната палата не успява да получи достатъчна увереност за достоверността на счетоводните салда заради липсата на информация за стопанските операции и риска от загуба или липса на документи и активи.

Компютърната техника, съдържаща счетоводните данни до 31 май 2023 г., е иззета от прокуратурата в Пловдив на 27 септември 2024 г. и е върната през 2025 г., но без налична счетоводна информация. За периода от 1 юни 2023 г. до 31 август 2024 г. счетоводството е възложено на външна фирма. При смяната на главния счетоводител през есента на 2024 г. обаче е установено, че липсва счетоводна информация за този период. Намерени са само документи на хартиен носител за септември 2024 г.

Липсват действащи договори, регистър на договорите, първични счетоводни документи, договори с разпространители на билети, билетни бюлетини, вътрешни нормативни документи и документация за разходи за външни услуги. Не са открити и папки с приложения и документи за авторски права за 2022 г.

Инвентарната книга за 2024 г. е изготвена от новото ръководство въз основа на листове, намерени в кабинета на бившия директор, и информация, предоставена от Министерството на културата. Това също не позволява на одиторите да потвърдят достоверността на данните.

През януари 2025 г. чрез частен съдебен изпълнител на театъра са предадени 4000 PDF файла с информация за труд и работна заплата на флаш памет, но липсват хронологичните счетоводни записвания.

В резултат проверяващият екип не успява да потвърди разходи за заплати и осигуровки за над 3,6 млн. лв. за периода от 1 януари до 30 септември 2024 г.

Заради установените нарушения Сметната палата изпраща извлечения от одитния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.