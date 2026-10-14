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Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява едни от най-големите търговски вериги в страната поиска спешна среща с министър-председателя Румен Радев и представители на ресорните министерства, за да бъдат набелязани общи мерки за гарантиране на продоволствената сигурност и непрекъснати доставки на основни стоки. Организацията настоява да бъдат обсъдени и действия за запазване на стабилността на вътрешния пазар на фона на нарастващите геополитически рискове.

Това се посочва в отворено писмо на сдружението до премиера и министъра на икономиката и индустрията Александър Пулев, получено от БТА.

От СМТ изтъкват, че усложнената обстановка в Черноморския регион поставя допълнителни предизвикателства пред националната сигурност. Според организацията в подобна ситуация държавата трябва да гарантира не само сигурността на гражданите, но и предвидима икономическа среда и надеждно снабдяване с основни стоки. "Модерната търговия в България следва да се счита за критична инфраструктура. Хранителният суверенитет и непрекъсваемостта на веригите за доставки са основополагащи елементи от националната сигурност", заявяват от сдружението, което представлява водещи компании в търговията с бързооборотни стоки.

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В писмото СМТ отправя критики и към Комисията за защита на потребителите (КЗП). Според организацията комисията тълкува подвеждащо икономически и статистически данни и предприема действия, които накърняват общественото доверие в търговския сектор.

От сдружението предупреждават, че подобно поведение на институциите може да задълбочи напрежението в момент, когато правителството трябва да ограничава отражението на външните рискове върху икономиката. По оценка на СМТ отслабването на доверието в големите търговски вериги може да създаде предимства за сивия сектор и да отвори пространство за спекулативни практики.

Организацията призовава правителството и бизнеса да координират действията си за защита на икономическата сигурност на гражданите. Според нея вместо конфронтация с търговския сектор е необходим диалог за решаване на съществуващите структурни проблеми в икономиката и земеделието.

"Призоваваме за държавнически подход и прекратяване на необоснованата институционална агресия, която подменя реалните проблеми със структурния дефицит в земеделието с популистки кампании", се посочва още в писмото.

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