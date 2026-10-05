По-високите данъци и премахването на облекченията за заможните са сред причините за отлива, според Bloomberg

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Супербогати граждани на Великобритания са напуснали страната, като са изнесли със себе си активи на стойност около 160 млрд. долара, съобщава "Блумбърг".

Според авторите на публикацията отливът на заможни британци е свързан с увеличаването на данъците, премахването на данъчни облекчения за богатите и опасенията, че могат да бъдат въведени нови фискални мерки, насочени към тях.

"Това, което се случва сега, е катастрофа. Вместо да сме в цикъл на положително развитие, привличайки милионери, милиардери и чуждестранни инвестиции, ние се движим в обратната посока", коментира милиардерът Джон Кодвел, основател на британската верига за продажба на мобилни телефони Phones 4u. Много от напусналите са избрали да се преместят в Монако, Швейцария, Обединените арабски емирства, Гърция и Италия. Според публикацията отливът на богатите вече се отразява на пазара на луксозни имоти и на други сегменти от икономиката на Лондон.

По-рано милиардерът Фред Дан, основател на компанията Betfred и определян като един от най-големите данъкоплатци във Великобритания, заяви пред Financial Times, че не би искал да "се прероди" в тази страна.

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