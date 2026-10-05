Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Супербогати граждани на Великобритания са напуснали страната, като са изнесли със себе си активи на стойност около 160 млрд. долара, съобщава "Блумбърг".

Според авторите на публикацията отливът на заможни  британци е свързан с увеличаването на данъците, премахването на данъчни облекчения за богатите и опасенията, че могат да бъдат въведени нови фискални мерки, насочени към тях.

Данък за свръхбогатите може да набира трилиони долари годишно
Виж още Данък за свръхбогатите може да набира трилиони долари годишно

"Това, което се случва сега, е катастрофа. Вместо да сме в цикъл на положително развитие, привличайки милионери, милиардери и чуждестранни инвестиции, ние се движим в обратната посока", коментира милиардерът Джон Кодвел, основател на британската верига за продажба на мобилни телефони Phones 4u. Много от напусналите са избрали да се преместят в Монако, Швейцария, Обединените арабски емирства, Гърция и Италия. Според публикацията отливът на богатите вече се отразява на пазара на луксозни имоти и на други сегменти от икономиката на Лондон.

По-рано милиардерът Фред Дан, основател на компанията Betfred и определян като един от най-големите данъкоплатци във Великобритания, заяви пред Financial Times, че не би искал да "се прероди" в тази страна.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33690
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4398
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10115
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1486
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2351
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5473
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2287
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3785
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431