МВФ и Световната банка представиха план за международно сътрудничество срещу финансовите престъпления, които се разрастват с помощта на изкуствения интелект

133 Снимка: iStock by Getty Images

Световната икономика губи между 500 млрд. и 1 трлн. долара годишно заради цифрови измами, показват различни оценки. За справянето с проблема са необходими координирани действия между държавите, финансовите институции, телекомуникационните оператори и технологичните компании. За това призова управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева по време на годишните срещи на фонда и Световната банка в Банкок.

Тя представи "Банкокската рамка за устойчивост на финансовите услуги срещу измами", разработена от МВФ и Световната банка в партньорство с Тайландската централна банка. Инициативата цели да помогне на държавите да подобрят защитата на потребителите и да ограничат щетите от финансовите престъпления.

"Чухме за загубите. Според някои оценки те са половин трилион долара годишно, според други един трилион долара годишно. Тайландската централна банка посочва 2 на сто от БВП", заяви Георгиева, цитирана от БТА.

Според ръководителя на МВФ сигурността е основно условие за развитието на цифровите финансови услуги. Хората трябва да са уверени, че личните им данни и парите им са защитени, за да използват спокойно електронни плащания и други финансови инструменти.

Когато измамите зачестяват, доверието се разклаща, а това може да ограничи достъпа до финансовата система, особено за хората, които разчитат на цифрови разплащания в ежедневието си.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Георгиева предупреди, че изкуственият интелект създава допълнителни възможности за извършителите на измами. Тя даде пример с хакери във Франция, които дистанционно повишили температурата на хладилници в магазини до 50 градуса по Целзий. В резултат хранителни продукти се развалили и се наложило да бъдат изхвърлени.

Държавите трябва да включат противодействието на измамите в националните си стратегии и да подобрят координацията между институциите. Според Георгиева отговорността не може да бъде оставена само на централните банки, а трябва да обхваща различни участници в икономиката и обществото.

"Не можем да спрем измамите напълно", посочи тя и подчерта, че е необходимо да има механизми за ограничаване на щетите и подпомагане на пострадалите. Ако проблемът не бъде овладян, потребителите могат да загубят доверие във финансовата система и да се откажат от цифровите услуги.

Вицепремиерът и финансов министър на Тайланд Екнити Нититанпрапас също посочи оценка за годишни загуби от около 1 трлн. долара. "Проблем, който преминава през всички граници, трябва да получи отговор от онези, които са готови да ги прекосят заедно", заяви той.

По думите му жертвите могат да се намират в една страна, извършителите - в друга, а откраднатите средства да преминават през трета. Въпреки това реакцията често остава ограничена до националните власти, а обменът на информация между държавите е недостатъчен.

Нититанпрапас призова за съвместни действия на банките и другите финансови институции, телекомуникационните оператори и цифровите платформи. Според него мерките трябва да обхващат както предотвратяването на измамите, така и възстановяването на средствата на пострадалите.

Управителят на Тайландската централна банка Витай Ратанакорн цитира друга оценка, според която световните загуби от финансови измами са надхвърлили 442 млрд. долара през 2025 г. Броят на случаите се е увеличил почти 3 пъти за последното десетилетие, а през 2024 г. Азия е формирала 67% от глобалните загуби от измами.

В Тайланд щетите са надхвърлили 43 млрд. бата през 2024 г., но са намалели до 32 млрд. бата през 2025 г. През първата половина на 2026 г. те са били малко над 9 млрд. бата. "Това е значително намаление, което показва, че координираните действия могат да доведат до съществена промяна", заяви Ратанакорн.

Представената рамка трябва да послужи като практическа основа за по-добър обмен на информация и по-тясно сътрудничество между държавите. Тя включва 12 основни насоки в 5 направления: правна рамка и ясно разпределение на отговорностите; предотвратяване, откриване и ограничаване на измамите; използване на съществуващите механизми за управление на риска и правоприлагане; национална и международна координация; защита на потребителите и повишаване на тяхната устойчивост срещу измами.

Управляващият директор и финансов директор на Световната банка Аншула Кант подчерта значението на цифровите финансови услуги за доходите и поминъка на хората, особено в развиващите се икономики. Тя даде пример с дребни търговци в Индия, които приемат плащания чрез QR кодове. По думите ѝ около 75% от пълнолетните в развиващите се пазари вече имат сметка за финансови операции при приблизително 40% преди 15 години.

Кант призова защитата срещу измами да бъде предвидена още при разработването на финансовите продукти и услуги. Сред основните инструменти тя посочи проверката на самоличността, наблюдението на трансакциите, финансовото образование и бързото компенсиране на клиентите при измама.

Изискванията за сигурност обаче трябва да бъдат съобразени с потребностите на различните групи, така че да не се превръщат в пречка пред достъпа до финансови услуги.

Управителят на Английската централна банка и председател на Съвета за финансова стабилност Андрю Бейли също изтъкна, че доверието в парите и технологиите е в основата на стабилната финансова система. Според него финансовите институции трябва да използват технологиите не само за създаване на нови услуги, но и за по-ефективна защита на клиентите. "Технологиите дават нови възможности на извършителите на измами, но могат да укрепят и защитата срещу тях", заяви Бейли.

Той подчерта, че банките не могат да се справят сами с проблема. В борбата трябва да участват и големите технологични компании, както и социалните мрежи, чрез които се разпространяват много измамни схеми. Бейли призова рискът от измами да бъде взет предвид при модернизирането на международните плащания. "Няма смисъл да изграждаме система, която е по-бърза, но всъщност насърчава повече измами", посочи той. Според него международното сътрудничество трябва да включва и специалистите по противодействие на прането на пари и финансовите престъпления.

Георгиева заяви, че МВФ ще работи със Съвета за финансова стабилност, Световната банка и други международни организации за разширяване на експертния капацитет и прилагането на мерки срещу киберрисковете.

Резултатите трябва да се оценяват според това дали разпространението на измамите се забавя и дали държавите успяват да ограничат причинените щети. Опитът на страните, постигнали намаление на измамите, може

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.