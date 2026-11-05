Най-бедните държави плащат най-високите лихви от края на 80-те години насам, а разходите по обслужването на дълга изместват инвестициите в образование, здравеопазване и инфраструктура

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Страните с ниски и средни доходи заемат повече и плащат повече за новия дълг. Външният им дълг нарасна с 5,5% до рекордните 9,4 трилиона долара през 2025 г., обяви Световната банка днес, цитирана от "Ройтерс".

Вашингтонската институция отбеляза, че заемите през международните облигационни пазари са продължили и през 2026 г., което повдига въпроси "дали условията са устойчиви и дали набраният капитал стига до хората и местата, които имат най-голяма нужда".

В годишния си доклад за международния дълг банката посочи, че скокът през 2025 г. - най-голямото годишно увеличение от 2021 г. насам (веднага след пандемията от COVID) - заплашва да измести важни инвестиции в образованието, инфраструктурата, здравеопазването и работните места.

Достъпът до международно финансиране се е подобрил, но най-бедните развиващи се страни плащат средно 8,2% по новите ангажименти към частни кредитори - най-високата ставка от 1989 г. насам, и 9,4% по новите облигации.

За сравнение, страните, които не отговарят на условията за нисколихвени и безлихвени заеми от Международната асоциация за развитие (IDA), са плащали средно 5,5% по новите облигации (надолу от 5,8% през 2024 г.).

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Заемите от частни кредитори и емисиите на облигации от публични структури в развиващите се страни са нараснали с почти 35% до 251 млрд. долара - най-високото ниво от пет години. Външният дълг е растял най-бързо сред страните, отговарящи на условията на IDA - с 8,1% до 1,3 трилиона долара през 2025 г. "Завръщането на частното кредитиране към страните с ниски и средни доходи е добре дошло, но тези страни заемат повече, плащат повече и в много случаи остават с по-малко средства за дългосрочно развитие", заяви главният статистик на Световната банка Хайшан Фу. "Отговорното управление на дълга означава да се даде шанс на всички - включително на бъдещите поколения - да процъфтяват."

Много правителства са издавали нови облигации, за да изкупят обратно падежиращ дълг, удължавайки графиците за погасяване, често при по-високи лихви и без съществено намаляване на общия дълг. Търсенето продължава да расте и през тази година въпреки високите разходи.

Страните с ниски и средни доходи са платили 1,4 трилиона долара главница и лихви през 2025 г. - пето поредно годишно увеличение. Това е подхранвано от ръст от 13,7% на плащанията към частни кредитори до 363 млрд. долара. От 2022 до 2025 г. развиващите се страни са платили с 436 млрд. долара повече за обслужване на дълга, отколкото са получили като ново финансиране, но през 2025 г. динамиката се е променила и е регистриран нетен приток от 45 млрд. долара.

Силното обезценяване на долара също е изиграло голяма роля, увеличавайки доларовата стойност на дълга в други валути. По-слабият долар обяснява над 28% от увеличението на дълга.

Докладът предупреждава, че по-високите разходи по обслужването на дълга могат да доведат до по-слаби инвестиции, по-малко възможности и по-голяма уязвимост към шокове. Страните с по-тежко дългово бреме обикновено виждат повече хора, които не могат да си позволят здравословна диета при външни сътресения. Банката настоява и за продължаване на усилията за по-голяма прозрачност на дълговите

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