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Световната банка запази на 2,6% прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 г., но понижи очакванията си за 2027 г. с 0,3 процентни пункта до 2,6%. В същото време България се нарежда сред 3-те водещи страни в Европа и Централна Азия по капацитет на центровете за данни спрямо населението, показва новият доклад на институцията "Как изкуственият интелект да работи: работни места, предприятия и производителност", цитиран от БТА.

След ръст от 3,1% през 2025 г. Световната банка очаква брутният вътрешен продукт на страната да се увеличи с 2,6% през 2026 г. и с още 2,6% през 2027 г. През 2028 г. растежът се очаква леко да се ускори до 2,7%. Оценката за тази година остава непроменена спрямо пролетната прогноза на банката. За 2027 г. обаче очакванията са ревизирани надолу от 2,9% на 2,6%.

Според Световната банка икономическата активност у нас продължава да се подкрепя от силното вътрешно търсене. То е стимулирано от ръста на реалните доходи, увеличаването на кредитирането и по-разхлабената фискална политика. Тези фактори обаче едновременно с това допринасят за по-висока инфлация и значително разширяване на бюджетния дефицит.

Банката очаква дефицитът на България да достигне 5,3% от БВП през 2026 г. при 3% през 2025 г. Като основни причини са посочени бързото увеличаване на социалните разходи, по-високите общински инвестиции и по-големите енергийни субсидии.

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През 2027-2028 г. очакваното затягане на фискалната политика и по-бавният ръст на реалните заплати ще ограничат икономическата активност. Според прогнозата растежът ще остане около 2,6% годишно през тези 2 години след силното увеличение на потреблението и държавните разходи.

България разполага с капацитет на центровете за данни от 2,89 MW на 1 млн. жители, с което заема 3-то място в Европа и Централна Азия. Пред страната са Полша с 6,62 MW и Русия с 3,82 MW на 1 млн. жители.

Така България е една от само 3-те държави в региона, в които капацитетът на центровете за данни надхвърля 1 MW на 1 млн. жители. Средното равнище за Европа и Централна Азия е 2,1 MW, докато в държавите с високи доходи извън региона достига 31,6 MW.

Според Световната банка недостатъчната изчислителна инфраструктура е сред основните пречки пред по-широкото използване на изкуствения интелект. Европа и Централна Азия разполагат с под 1% от 500-те най-мощни суперкомпютъра в света.

Добрата позиция на България по отношение на центровете за данни обаче все още не означава широко използване на ИИ от бизнеса. През 2025 г. поне една технология с изкуствен интелект е използвана от 8,5% от българските предприятия с най-малко 10 служители. Средното равнище за ЕС е 20%.

Използването на ИИ у нас е и силно концентрирано в столицата. Над 90% от публикуваните в България обяви за работа, които изискват умения в областта на изкуствения интелект, са в столичния регион. Според Световната банка това крие риск новите технологии да засилят съществуващите регионални различия.

Особено засегнат от навлизането на генеративния ИИ е секторът на бизнес услугите, който осигурява значителна част от висококвалифицираната заетост в България. Засега банката не отчита масово изместване на работници заради новите технологии. Очакванията са по-скоро рутинните дейности да бъдат автоматизирани, а служителите да се насочват към контрол, проверка на качеството и решаване на по-сложни задачи.

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"Основният риск през следващото десетилетие вероятно ще бъде твърде слабото внедряване и приспособяване към изкуствения интелект, а не прекомерното му използване", посочва главният икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия Ивайло Изворски.

За Европа и Централна Азия Световната банка очаква икономическият растеж да се забави от 2,6% през 2025 г. до 2,2% през 2026 г. След това прогнозата е за постепенно ускоряване до 2,4% през 2027 г. и 2,6% през 2028 г. Без Русия икономиките в региона се очаква да нараснат с 3% през 2026 г., с 3,4% през 2027 г. и с 3,7% през 2028 г.

В доклада няма отделни прогнози за ЕС и еврозоната. Световната банка обаче посочва по-слабия растеж в ЕС като един от факторите, които ограничават износа и промишленото производство в Европа и Централна Азия. За 2027-2028 г. институцията очаква известно възстановяване на икономическата активност в ЕС, което би трябвало да подкрепи растежа в Централна Европа.

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