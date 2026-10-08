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Прекомерното регулиране на енергийния сектор може да се превърне в сериозен проблем, особено в настоящата несигурна среда. За това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев по време на международната конференция "Енергиен алианс в ЦИЕ - Централна и Източна Европа заедно за конкурентно и сигурно енергийно бъдеще", организирана от БПГА в "Гранд хотел София" под егидата на Министерството на енергетиката.

Green Deal

"Регулациите стават все повече, като понякога са полезни, но свръхрегулирането особено в тези сложни времена, е рецепта за катастрофа", каза Бенчев, цитиран от БТА

По думите му през последните години енергетиката се превърна в тема, която засяга все повече хора и компании. Причината е пряката връзка между цената на енергията, сигурността на доставките и разходите както на бизнеса, така и на домакинствата.

Бенчев предупреди, че Европа се приближава към поставянето на цели, които трудно могат да бъдат изпълнени. "Все по-близо сме до поставяне на невъзможни за изпълнение цели. С безпокойство констатираме, че тази политика ще продължи и за в бъдеще. Тези решения са взимани в повечето случаи без дейното участие на индустрията", посочи той.

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Според него Централна и Източна Европа не трябва да бъде само регион, в който се прилагат решения, взети на друго място. Причината е, че регионът разполага със силна индустриална база, а хората и предприятията имат нужда от надеждни доставки на енергия на достъпни цени.

Затова, по думите на Бенчев, е необходимо енергийният преход да се планира с ясна оценка на последствията от всяка нова мярка. "Заради това искаме да говорим за енергиен преход с познаване на ефектите от всяко едно решение", отбеляза председателят на БПГА.

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