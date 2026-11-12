Браншовата камара предупреждава, че ограничението засяга само строителните фирми, без да има доказателства, че те крият по-висок риск от останалите отрасли

926 Снимка: БТА/Камара на строителите в България

Камарата на строителите в България (КСБ) настоява да отпадне предложената пълна забрана за плащания в брой между строителни фирми, изпълнители и подизпълнители. Ограничението е включено в преходните и заключителните разпоредби на внесените от правителството промени в Закона за хазарта. Браншовата организация е изпратила становище до депутатите от парламентарните комисии по бюджет и финанси и по регионална политика.

Предложението предвижда строителните предприятия да нямат право да се разплащат в брой по договори за строителни и монтажни работи, доставка на строителни материали, техника и оборудване, както и за свързаните с тях услуги. Забраната ще важи и за авансови вноски и частични плащания. Тя се въвежда чрез промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

От КСБ заявяват, че подкрепят мерките срещу сивата икономика, но смятат, че те трябва да бъдат внимателно обмислени и съобразени с реалните рискове. Според организацията предложеното ограничение е прекалено широко и обхваща дори обичайни услуги и дребни дейности, без да са посочени икономически или други аргументи за подобна мярка.

Основното възражение на строителната камара е, че забраната се отнася само за един отрасъл. В мотивите към законопроекта не е обяснено защо именно строителството трябва да бъде подложено на по-строг режим, нито са представени данни, че секторът създава по-голям риск от укриване на плащания и непрозрачни финансови операции в сравнение с останалите отрасли.

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Според КСБ предложените текстове на практика създават впечатление, че всички финансови операции в строителния бизнес са непрозрачни и трудно проследими. От организацията определят подобно предположение като недоказано.

Браншовата камара предупреждава, че така строителните компании ще бъдат поставени в по-неблагоприятно положение спрямо останалите бизнеси. Според нея ограничението създава неравнопоставеност между отделните икономически сектори и на практика дискриминира фирмите, предоставящи строителни услуги, без да има ясни и обективни основания за това.

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