Парламентът ограничи приложението на новите правила до случаи на икономическа дейност, но опозицията предупреди за неясни критерии и риск обикновени граждани да попаднат под данъчни санкции.

794 Снимка: БТА

Трябва ли човек да се регистрира по ДДС, ако продава апартамент, наследствена къща или парцел? Този въпрос се превърна в един от най-дискутираните моменти при гласуването на второ четене на промените в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), като депутатите спориха за обхвата на новите правила, риска от допълнително облагане на гражданите и необходимостта от по-ясни критерии.

С приетите текстове се предвижда на регистрация по ДДС да подлежат данъчно задължените лица, които извършват облагаеми доставки в България в рамките на календарната година на нови сгради или части от тях, на прилежащите терени, както и при учредяване или прехвърляне на други вещни права върху тези имоти.

Правилото обхваща и прехвърлянето на собственост или учредяването и прехвърлянето на право на строеж върху урегулирани поземлени имоти по смисъла на Закона за устройство на територията.

Тези лица трябва да подадат заявление за регистрация в Националната агенция за приходите (НАП) не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за съответната доставка става изискуем. При облагаемата доставка данъкът се начислява върху данъчната основа.

За физическите лица обаче изискването се прилага само когато те действат като данъчно задължени лица в рамките на независима икономическа дейност, а не при обичайното разпореждане с лична собственост.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По предложение на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България", след възраженията на опозицията срещу предварителната регистрация, депутатите приеха допълнително уточнение, според което разпоредбата не се прилага за физически лица при обичайното упражняване на правото на собственост, освен когато те използват средства, присъщи на търговец.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова също увери, че текстът не трябва да се тълкува като задължение за регистрация по ДДС при продажба на обикновен личен имот.

"Отнася се за нови сгради и така къщата на бабата или дядото не попада в обхвата. Не е правилно да се интерпретира, че в обхвата ще попадат граждани, продаващи личен, наследствен или случайно придобит имот. Мярката е да не се крие ДДС", заяви тя.

Въпреки уточненията депутатите от опозицията настояха, че текстовете остават недостатъчно ясни и могат да създадат несигурност за гражданите.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС предложи спорният параграф да бъде изтеглен от гласуването, за да бъде обмислена нова редакция, но мнозинството не подкрепи предложението му.

Той предупреди за риска хората да бъдат засегнати при разпореждането с наследствени имоти. Иванов даде пример с наследен апартамент от 100 кв. м в Шумен и изрази опасение, че при подобно тълкуване собственикът може да бъде натоварен с данък, равностоен на 20% от стойността на имота.

Той се позова и на данни на Евростат, според които България е сред страните с висок дял на собственост на жилища, като предупреди, че подобни правила могат да засегнат голяма част от гражданите.

Калоян Иванов от "Демократична България" също постави въпроса за липсата на ясни критерии, по които човек да може предварително да установи дали попада в обхвата на изискването. Според него има риск гражданин да прецени, че не е длъжен да се регистрира, но впоследствие НАП да приеме обратното и да го санкционира, което може да доведе и до съдебен спор.

Законът предвижда глоба от 250 до 5000 евро за физически лица, които не са търговци, ако задължено лице не подаде заявление за регистрация или за прекратяване на регистрацията в установените срокове. За юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществените санкции.

В рамките на същите изменения парламентът одобри и поетапно увеличение на националния праг за задължителна регистрация по ДДС. Той ще бъде 60 000 евро от 1 януари 2027 г., 70 000 евро от 1 януари 2028 г. и 75 000 евро от 1 януари 2029 г. В момента прагът е 51 130 евро.

Депутатите отхвърлиха предложенията на Асен Василев от "Продължаваме промяната" и Мартин Димитров от "Демократична България" той да бъде определен на 85 000 евро - максималното ниво, разрешено от европейското законодателство.

По този въпрос Людмила Петкова посочи, че размерът на прага е съобразен със спецификата на българската икономика. Тя даде пример с Италия и Франция, където също има праг от 85 000 евро, но в Италия той се прилага за стоки, докато за услугите е 37 500 евро. Петкова отбеляза, че има и държави в ЕС, в които не е въведен праг за регистрация по ДДС.

С измененията в закона се регламентират и специалните режими за облагане с ДДС на малките предприятия както в България, така и в други държави членки на ЕС.

Парламентът прие малките фирми у нас да могат да бъдат освободени от задължението да начисляват ДДС до националния праг за регистрация, когато извършват доставки на стоки и услуги, включително в рамките на ЕС, при спазване на условията на съответния режим.

Режимът за малки предприятия в България ще може да се прилага от данъчно задължени лица, установени в страната, които извършват доставки с място на изпълнение в България или в друга държава членка и чийто годишен оборот в страната не надвишава действащия национален праг.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.