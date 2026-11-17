Американската компания проявява интерес към наземни станции за Starlink, центрове за данни и сателитна инфраструктура, стана ясно на среща с вицепремиера Пулев

7324 Снимка: МИИ

Американската компания SpaceX проявява сериозен интерес България да стане неин регионален комуникационен център. Сред обсъжданите възможности са изграждането на наземни станции за сателитната система Starlink, съоръжения за поддържането ѝ, както и развитието на центрове за данни и изчислителна инфраструктура. Това стана ясно след среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на компанията, които са на посещение у нас.

Интересът на SpaceX е конкретен резултат от бизнес мисията във Вашингтон през октомври, водена от Пулев. На среща с представители на българския бизнес, Американската търговска камара и временно управляващия посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл вицепремиерът подчерта, че държавата трябва да осигури продължение на започнатите разговори и да превърне установените контакти в реални инвестиционни проекти.

Представителите на SpaceX са заявили интерес не само към разширяване на инвестиционното си присъствие в България, но и към по-тясно сътрудничество с местни компании. Обсъдени са възможностите за изграждане на инфраструктура за сателитни комуникации, включително наземни станции и необходимите съоръжения за работата на Starlink.

"Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие", заяви Пулев пред представителите на бизнеса.

По думите му преките чуждестранни инвестиции в България са достигнали 3,83 млрд. евро през първите 8 месеца на 2026 г. Това е увеличение със 100,5% спрямо същия период на миналата година. Одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг също са нараснали - с 65% на годишна база. "Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат", посочи вицепремиерът.

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Той припомни, че във Вашингтон са участвали 30 представители на 20 български компании от високотехнологичния и отбранителния сектор. В рамките на посещението са проведени над 110 двустранни бизнес срещи, както и разговори с представители на Държавния департамент и Националния икономически съвет към Белия дом. Проведени са и 15 отделни срещи с водещи компании от отбранителната индустрия.

Пулев заяви, че държавата е готова да съдейства за реализирането на инвестиционните намерения чрез ускорени административни процедури, координация между институциите и финансовите инструменти на Българската банка за развитие и Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

"За първи път имаме възможност да направим тази последваща стъпка по толкова конкретен начин, да обсъдим проектите и да активираме необходимата институционална подкрепа. Не искаме да допускаме практиката да организираме успешни посещения и срещи, след които да няма последващи действия", заяви той.

Временно управляващият посолството на САЩ Мартин Макдауъл също акцентира върху необходимостта от продължаване на започнатите разговори. "Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати", каза той.

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