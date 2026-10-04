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Целта ми в предложенията към Министерство на финансите за минималната работна заплата (МРЗ) ще е да бъде с максималния размер - 672,80 евро, обяви социалният Наталия Ефремова, като уточни, че вече се правят изчисления за възможните нива.

Кабинетът "Радев"

"Това е част от големия бюджет, тъй като МРЗ се отразява както на приходната, така и на разходната част на държавния бюджет и ще се вземат под внимание всички параметри на цялостния бюджет, а не само на този, който е част за Министерството на труда и социалната политика, за да се вземе окончателното решение. Но при всички случаи нашата цел ще е да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда - обясни Евремова пред БНР - В момента все още сме в процедура, в която предстои да приемем изменение в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. След като бъдат приети тези промени, които дават много конкретните измерения на формулата, ще бъде възможно да се пристъпи и към приемане на постановлението на Министерския съвет за МРЗ".

По думите на социалния министър около 450 хиляди души по официална статистика са заети на минимална заплата:

"И тук започваме да наслагваме данните за нивата на сивата икономика. Имаме дългогодишно изчисление, което се прави от една от представителните организации на работодателите, и те изчисляват, че около 25% е делът на сивата икономика. Много голяма част от нея се формира именно при начина, по който се изплащат възнагражденията. начисляват се осигуровки на МРЗ, а остатъкът са пари в плик. Не си дават сметка колко е важно да се изсветляват доходите, защото това се отразява на ежедневието ни днес, когато имаме нужда от всички плащания - болнични, майчинство, семейни помощи, допълнителни добавки".

Най-важното за МТСП в Бюджет 2027 ще бъде да подсигурим всички плащания за хората, които са в уязвимо положение, заяви Ефремова и добави, че "всички тези уязвимости ще бъдат адресирани с мерки за въздействие".

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Социалното министерство предвижда за 2027 г. да има увеличение на средствата, които се отпускат за втората година от майчинството, съобщи още министър Ефремова и уточни, че към момента това плащане няма да се обвързва с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.

Ефремова добави, че се прави преглед на механизма за лична помощ, като ще се търси промяна в посока на нейното професионализиране. Тя посочи, че има ръст на броя на личните асистенти, които през 2019 г. са били 19 хиляди, а към днешна дата броят им надхвърля 80 хиляди.

Правителството обсъжда всякакви варианти за ограничаване на употребата на социалните мрежи от деца до определена възраст, заяви министърът и обясни:

"И Европейската комисия пое такъв курс за забрана с определени параметри. Очевидно има нужда от лимитиране на достъпа до определен тип социални мрежи. Но по-важният въпрос е борбата с дезинформацията и обучението на децата да разбират разликата между виртуално и реално. Това вече стига и до моралните понятия като добро и лошо. Т.е. става въпрос за едни алтернативи, които ние трябва да създаваме, да поддържаме, да не спираме да работим и да се вглеждаме в децата си, да бъдем до тях, както се изисква от всеки родител. Темата е много сложна. Очевидно ще се върви към определен тип забрани".

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