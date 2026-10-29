Социалните предприятия не се нуждаят от съжаление, а от реален шанс
Какво може да научи България от Румъния?
Социалните предприятия могат да създават работни места, да привличат клиенти и едновременно с това да решават обществени проблеми. Как се изгражда устойчив бизнес с кауза и защо финансирането не бива да се изчерпва с грантове? Разговаряме с Анджела Акицей - социален предприемач, президент на ADV Group и основател на AFIN и Social Finance Association. Тя е сред гостите на конференцията Let"s GROW (Crossroads Bulgaria) в София на 30 октомври.
България има законодателство и програми за социалната икономика, но достъпът до пазари, подходящо финансиране и дългосрочна устойчивост остават ключови предизвикателства. Проектът "Развитие на социалната икономика" по Механизма за възстановяване и устойчивост е с общ бюджет 26 659 745 лв. (около 13,63 млн. евро), включително 24 094 822 лв. от МВУ (около 12,32 млн. евро).
Според Барометъра на социалната икономика 2025 в Румъния 1836 социални предприятия са имали активен сертификат по данните за 2024 г. Това не е пряко съпоставимо с общи оценки за броя на предприятията или с регистри в други страни. Затова по-важният въпрос е не кой има повече регистрации, а какви устойчиви работни места, приходи и обществен ефект създават тези бизнеси.
От социални услуги към бизнес с обществена мисия
ADV Romania започва като организация за социални услуги. Какво ви накара да развиете и социално предприемачество?
Създадохме ADV Romania с ясна мисия - да подкрепяме хора, изправени пред социално изключване. В началото работехме предимно чрез социални услуги за хора с увреждания и уязвими общности. Постепенно разбрахме, че само услугите не са достатъчни. Хората се нуждаят и от работа, финансова независимост, достойнство и възможност да участват активно в обществото.
Така започнахме да търсим устойчиви икономически решения за причините за социалното изключване, а не само за последиците му. Развихме социални предприятия, модели за приобщаваща заетост и цяла екосистема за подкрепа. Днес ADV Group съчетава социални услуги, бизнес, ускоряване на предприятия, достъп до финансиране и застъпничество за политики. Социалното предприемачество не е просто друг начин за финансиране на социални услуги - то е различен начин за правене на бизнес, при който икономическите резултати и социалният ефект взаимно се подсилват.
Могат ли социалните предприятия да бъдат финансово устойчиви и да се конкурират с традиционния бизнес?
Категорично. Но към тях трябва да се подхожда като към истински бизнеси, а не като към благотворителни проекти. В ADV Group развиваме дейности на конкурентни пазари - производство, печат, архивиране на документи, подбор на персонал, кафе и кръгова икономика. Тези предприятия могат да предлагат качествени продукти и услуги, да привличат клиенти, да реализират приходи, да създават работни места и да реинвестират печалбата в своята мисия.
За устойчивостта са нужни професионално управление, достъп до пазари, инвестиции и дългосрочна стратегия. Социалният бизнес създава и стойност, която обичайните финансови показатели не измерват - например повече работа за хора с увреждания и по-малко социално изключване. Не бива да очакваме клиентите да купуват от съжаление. Трябва да печелим доверието им с качество, професионализъм и иновации, като добавяме измерима обществена полза.
ADV участва в създаването на AFIN. Защо беше необходима такава институция и би ли работил моделът в България?
Една от най-големите пречки беше достъпът до подходящо финансиране. Традиционните банки невинаги разбират социалния бизнес модел: предприемачите често имат ограничени обезпечения, неравномерни парични потоци и едновременно търговски и социални цели. Грантовете са важни за началото, но предприятията имат нужда и от оборотни средства, инвестиционни кредити и дългосрочни партньори.
Затова създадохме AFIN - небанкова финансова институция, посветена на социалната икономика. Тя е изградена чрез инвестиции от хора и организации, които вярват в тази мисия. Към момента на отговорите ми AFIN има 199 акционери и е предоставила приблизително 180 кредита за общо над 17 млн. румънски леи. С ADV Group и Social Finance Association работим и за по-широка система от кредитиране, менторство, подготовка за инвестиции и привличане на частен капитал. Разработваме и фонд за социални инвестиции, който да осигурява дялово и дългосрочно търпеливо финансиране.
Смятам, че подобен модел би работил и в България. Необходимото условие е сътрудничество между социалните предприятия, финансовите институции, частните инвеститори и публичните власти. Не е нужно да чакаме идеална система - можем сами да започнем да я изграждаме.
Уроците за България
Какво може България да научи от румънския опит?
Румъния и България споделят редица проблеми - социални неравенства, обезлюдяване на селските райони и ограничен достъп до финансиране. Първият урок е, че правната рамка е необходима, но не е достатъчна. Без клиенти, финансиране и ефективни политики предприятията могат да останат зависими от грантове.
Вторият е нуждата от подкрепяща екосистема - бизнес акселерация, финансиране, менторство, мрежи, изследвания и застъпничество. Третият е средствата от европейските програми да се оценяват според реалните резултати: колко предприятия оцеляват, стават финансово устойчиви и създават качествени работни места. И най-важното - социалните предприятия се нуждаят не само от грантове, но и от клиенти чрез обществени поръчки, корпоративни доставки и партньорства.
Посланието ми към България е да се съсредоточи не просто върху създаването на повече социални предприятия, а върху условията, които им позволяват да оцелеят, да растат и да носят трайна обществена полза.
Кои три стъпки бихте препоръчали на България през следващите пет години?
Първо - дългосрочна национална стратегия с ясни цели, измерими показатели, ресурси и отговорности на институциите. Тя трябва да отчита и потенциала на социалните предприятия в селските и планинските райони и общностите с икономически затруднения.
Второ - отваряне на публичните и частните пазари. Социално отговорните обществени поръчки, социалните клаузи и запазените поръчки, когато са приложими, както и включването на социални предприятия във веригите на доставки, могат да създадат стабилно търсене. Държавата трябва да бъде не само финансираща страна, но и отговорен клиент.
Трето - специализирана система за социално финансиране, която да обединява грантове, адаптирани кредити, гаранции, дългосрочен капитал и дялови инвестиции, заедно с менторство и професионална подкрепа. Успехът не трябва да се измерва с похарчените средства, а с трайната социална и икономическа стойност, която създаваме. Именно затова сътрудничеството между Румъния и България има значение.
От добрите намерения към реалната промяна
Социалното предприемачество не може да реши всички проблеми на бедността, неравенствата и социалното изключване. То не бива и да замества отговорностите на държавата. Но може да бъде важна част от решението.
*Българският център за нестопанско право подкрепя социалното предприемачество чрез програмата Let"s GO и платформата ДарПазар, които помагат на бизнесите с кауза да развиват своите модели и да достигат до клиенти.
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