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Следващият дългосрочен бюджет на Европейския съюз ще поставя акцент върху конкретните резултати от финансирането, а не само върху разпределението и усвояването на средствата. България подкрепя този подход, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов на седмото издание на Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум.

Кабинетът "Радев"

Преговорите между държавите членки са трудни, тъй като трябва да се постигне съгласие както за общия размер на бюджета, така и за приоритетите, към които ще бъдат насочени европейските средства, посочи Пеканов. По думите му новият подход предвижда финансирането да бъде обвързано с ясни цели и измерими резултати.

Той припомни, че през 2021 г. Европейската комисия въведе фонда "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU), с който промени модела на финансиране. Средствата вече не са предназначени единствено за инфраструктура и големи проекти, а са обвързани и с изпълнението на конкретни ангажименти.

Пеканов заяви, че Европа не прави достатъчно за развитието на изкуствения интелект и трябва бързо да увеличи инвестициите в тази област над досега предвидените нива. Според него предприятията трябва да бъдат насърчавани да внедряват изкуствен интелект много по-широко, отколкото го правят в момента. Технологията трябва да се използва в ежедневните бизнес процеси, за да допринася за повишаването на производителността и конкурентоспособността.

През последните 20 години България е сред най-големите бенефициенти на европейските фондове, чиято цел е да намаляват разликите между регионите в ЕС, посочи вицепремиерът. По думите му финансирането традиционно подпомага развитието на инфраструктурата, здравеопазването, образованието и социалната политика. То дава възможност на регионите с по-слаби икономически показатели и по-ограничен капацитет да наваксват изоставането си.

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Предстоящите бюджетни преговори ще определят не само размера и разпределението на европейските средства, но и начина, по който ще се оценява ефектът от тях. Наред с политиката на сближаване, ускоряването на технологичното развитие и инвестициите в изкуствен интелект се очертават като важни теми за бъдещата конкурентоспособност на европейската икономика.

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