Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Какво трябва да има Сливен, за да бъде избран за следващата голяма производствена или технологична инвестиция?

Свободният терен е само началото. Инвеститорът ще попита има ли достатъчно електроенергия и мрежов капацитет, как се стига до основните транспортни коридори, колко време ще отнемат административните процедури и най-вече - откъде ще дойдат хората, които трябва да работят в новото предприятие.

Точно тук започва по-трудният разговор за икономическото бъдеще на българските региони. Конкуренцията вече не е само за капитал. Тя е и за хора, инфраструктура и среда, в която една инвестиция може не просто да започне, а да се развива.

Сливен има върху какво да стъпи - индустриална история и действащо производство, силно земеделие, стратегическо положение между Южна и Източна България, индустриален парк, летище и минерални извори. Големият въпрос е как тези дадености да бъдат превърнати в достатъчно убедителен аргумент за нов бизнес и по-добре платени работни места.

Именно около него е изграден Sliven Future Forum 2026, който на 10 и 11 октомври събира в Сливен представители на държавата, бизнеса, местната власт, университетите и предприемаческата среда.

Инвестицията започва преди първата копка

За един регион привличането на инвеститор рядко започва със самия инвеститор. Преди него трябва да са готови теренът, инфраструктурата, енергийното обезпечаване, административният процес и хората.

Затова форумът поставя съвсем практически въпрос: какво трябва да направи област Сливен през следващите години, за да бъде реален конкурент за нови инвестиции?

В дискусиите ще участват представители на институциите, бизнеса, академичните среди и технологичния сектор. Сред заявените участници са Иван Василев - министър на иновациите и дигиталната трансформация, Петър Витанов, Явор Гечев, проф. д-р Георги Венков - ректор на Техническия университет - София, Никола Филипов, Кузман Илиев, Румен Арсенов, Георги Стоянов - CEO на VR Express, и Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Пълната програма и участниците в Sliven Future Forum 2026

Но кой ще работи в новите предприятия?

Това може да се окаже по-трудният въпрос. Едно предприятие може да бъде построено сравнително бързо. Създаването на човешки капитал отнема години. А когато младите хора вече са напуснали региона, връщането им изисква повече от свободни работни места.

Ако Сливен иска ново производство, технологични компании и бизнес с по-висока добавена стойност, ще трябва да може да предложи и необходимите специалисти. Ако иска част от напусналите областта да се върнат, възможностите тук трябва да могат да конкурират тези в големите икономически центрове и извън страната.

По време на форума ще бъде представена и Sliven Connect - платформа, създадена от д-р Диана Сивинова и Георги Николаев, която свързва хората от региона и сливенската диаспора с възможности за работа, образование, бизнес и инвестиции.

Какъв бизнес иска да привлича Сливен?

Въпросът не е само колко инвестиции могат да бъдат привлечени, а какви. Производството, земеделието, логистиката и туризмът вече имат своята основа в местната икономика. По-голямата задача е около тях да остава повече добавена стойност - чрез преработка, технологии, автоматизация и достъп до по-големи пазари.

В същото време изкуственият интелект, дигиталната инфраструктура и новите производствени технологии дават възможност бизнес с висока добавена стойност да се развива и извън София. Това обаче поставя по-високи изисквания към кадрите, свързаността и енергийната сигурност.

Така въпросът за Сливен вече не е само как да запази индустриалната си основа, а как върху нея да изгради следващата част от местната икономика.

Един регион, а не четири отделни икономики

Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел са четири общини. За потенциалния инвеститор обаче те могат да бъдат един пазар на труда, една логистична зона и една инвестиционна територия.

Именно затова форумът разглежда развитието им в общ регионален контекст. Сред конкретните активи, които ще бъдат представени пред потенциални партньори и инвеститори, са Индустриален парк Сливен, Летище Сливен и Сливенските минерални бани.

Но регионите рядко губят инвестиции заради липса на презентации. По-често ги губят някъде между заявения потенциал и възможността един проект действително да бъде реализиран.

Там ще бъде и реалният тест за Sliven Future Forum 2026 - дали срещата между институции, общини, бизнес, инвеститори и университети ще продължи след последния панел с конкретен инвестиционен интерес, партньорство или проект.

Форумът е създаден по инициатива на Весела Момчева-Таун, д-р Диана Сивинова и Георги Николаев и се организира от Инициативен комитет за икономическо развитие и потенциала на област Сливен.

Sliven Future Forum 2026 ще се проведе на 10 и 11 октомври в хотел "Империя Фратели" в Сливен.

Програма и регистрация за Sliven Future Forum 2026

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33690
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4398
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10115
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1486
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2351
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5473
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2287
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3785
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1489
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
431