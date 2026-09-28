Капиталът, кадрите и инфраструктурата влизат в един разговор на Sliven Future Forum на 10 и 11 октомври

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Какво трябва да има Сливен, за да бъде избран за следващата голяма производствена или технологична инвестиция?

Свободният терен е само началото. Инвеститорът ще попита има ли достатъчно електроенергия и мрежов капацитет, как се стига до основните транспортни коридори, колко време ще отнемат административните процедури и най-вече - откъде ще дойдат хората, които трябва да работят в новото предприятие.

Точно тук започва по-трудният разговор за икономическото бъдеще на българските региони. Конкуренцията вече не е само за капитал. Тя е и за хора, инфраструктура и среда, в която една инвестиция може не просто да започне, а да се развива.

Сливен има върху какво да стъпи - индустриална история и действащо производство, силно земеделие, стратегическо положение между Южна и Източна България, индустриален парк, летище и минерални извори. Големият въпрос е как тези дадености да бъдат превърнати в достатъчно убедителен аргумент за нов бизнес и по-добре платени работни места.

Именно около него е изграден Sliven Future Forum 2026, който на 10 и 11 октомври събира в Сливен представители на държавата, бизнеса, местната власт, университетите и предприемаческата среда.

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Инвестицията започва преди първата копка

За един регион привличането на инвеститор рядко започва със самия инвеститор. Преди него трябва да са готови теренът, инфраструктурата, енергийното обезпечаване, административният процес и хората.

Затова форумът поставя съвсем практически въпрос: какво трябва да направи област Сливен през следващите години, за да бъде реален конкурент за нови инвестиции?

В дискусиите ще участват представители на институциите, бизнеса, академичните среди и технологичния сектор. Сред заявените участници са Иван Василев - министър на иновациите и дигиталната трансформация, Петър Витанов, Явор Гечев, проф. д-р Георги Венков - ректор на Техническия университет - София, Никола Филипов, Кузман Илиев, Румен Арсенов, Георги Стоянов - CEO на VR Express, и Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Пълната програма и участниците в Sliven Future Forum 2026

Но кой ще работи в новите предприятия?

Това може да се окаже по-трудният въпрос. Едно предприятие може да бъде построено сравнително бързо. Създаването на човешки капитал отнема години. А когато младите хора вече са напуснали региона, връщането им изисква повече от свободни работни места.

Ако Сливен иска ново производство, технологични компании и бизнес с по-висока добавена стойност, ще трябва да може да предложи и необходимите специалисти. Ако иска част от напусналите областта да се върнат, възможностите тук трябва да могат да конкурират тези в големите икономически центрове и извън страната.

По време на форума ще бъде представена и Sliven Connect - платформа, създадена от д-р Диана Сивинова и Георги Николаев, която свързва хората от региона и сливенската диаспора с възможности за работа, образование, бизнес и инвестиции.

Какъв бизнес иска да привлича Сливен?

Въпросът не е само колко инвестиции могат да бъдат привлечени, а какви. Производството, земеделието, логистиката и туризмът вече имат своята основа в местната икономика. По-голямата задача е около тях да остава повече добавена стойност - чрез преработка, технологии, автоматизация и достъп до по-големи пазари.

В същото време изкуственият интелект, дигиталната инфраструктура и новите производствени технологии дават възможност бизнес с висока добавена стойност да се развива и извън София. Това обаче поставя по-високи изисквания към кадрите, свързаността и енергийната сигурност.

Така въпросът за Сливен вече не е само как да запази индустриалната си основа, а как върху нея да изгради следващата част от местната икономика.

Един регион, а не четири отделни икономики

Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел са четири общини. За потенциалния инвеститор обаче те могат да бъдат един пазар на труда, една логистична зона и една инвестиционна територия.

Именно затова форумът разглежда развитието им в общ регионален контекст. Сред конкретните активи, които ще бъдат представени пред потенциални партньори и инвеститори, са Индустриален парк Сливен, Летище Сливен и Сливенските минерални бани.

Но регионите рядко губят инвестиции заради липса на презентации. По-често ги губят някъде между заявения потенциал и възможността един проект действително да бъде реализиран.

Там ще бъде и реалният тест за Sliven Future Forum 2026 - дали срещата между институции, общини, бизнес, инвеститори и университети ще продължи след последния панел с конкретен инвестиционен интерес, партньорство или проект.

Форумът е създаден по инициатива на Весела Момчева-Таун, д-р Диана Сивинова и Георги Николаев и се организира от Инициативен комитет за икономическо развитие и потенциала на област Сливен.

Sliven Future Forum 2026 ще се проведе на 10 и 11 октомври в хотел "Империя Фратели" в Сливен.

Програма и регистрация за Sliven Future Forum 2026

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