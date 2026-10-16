Москва и Вашингтон скоро ще обявят важни инициативи, обяви специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев

29801 Снимка: БТА/АП

Русия и Съединените щати скоро ще обявят важни съвместни инициативи. Това обяви в кулоарите на международния форум Руска енергийна седмица в Москва Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

"Имаме голям, широк набор от проекти и продължаваме напред с тях. Очевидно е, че нещата са доста трудни, има съпротива от различни страни. Но, както показва примерът с дизела, мисля, че скоро ще обявим някои по-важни инициативи. Ледът най-накрая се пропука", каза той, цитиран от ТАСС.

По думите му САЩ и Русия обсъждат съвместни проекти за центровете за данни, захранвани от руски атомни електроцентрали.

"Говорили сме и преди за това, че и в Арктика, и в сферата на втечнения природен газ, и в сферата на други енергийни проекти, има много голяма синергия между Русия и САЩ. Обсъждаме също така и съвместни проекти в сферата на центровете за данни, включително използването на нашите атомни електроцентрали", каза той", каза той.

Русия очаква следващите дни да бъдат подписани първите договори за износ на руско дизелово гориво на международните пазари след споразумението от миналата седмица между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. "Всичко ще се случи в близките дни - заяви Дмитриев - Поддържаме много активна връзка с американската страна и всичко се развива много бързо".

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По думите му Русия активно възстановява прекъснатите енергийни връзки със САЩ и работи по множество логистични въпроси, за да осигури ефективното осъществяване на доставките. Той добави, че страните напредват бързо в подготовката на договорите.

При организирането на доставките на дизелово гориво от Русия за САЩ ще възникнат немалко затруднения, но те ще бъдат преодолени и доставките ще се осъществят, заяви още специалният представител на руския президент.

Дмитриев добави, че сътрудничеството между двете страни в областта на доставките на дизелово гориво е от критично значение и ще позволи на американските потребители да купуват гориво на по-ниски цени.

На 9 октомври президентите Путин и Доналд Тръмп са провели телефонен разговор, по време на който са обсъдили, наред с други теми, доставките на петролни продукти, обяви по-рано президентът Доналд Тръмп. Както заяви руският президент, Москва е потвърдила готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския и на световните пазари.

По думите на руския вицепремиер Александър Новак Русия започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от първоначално предвиденото. Страната е готова да достави 300 000 тона дизел през октомври, 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона през декември, като в перспектива обемът може да достигне 3 млн. тона месечно.

Администрацията във Вашингтон освободи от санкции доставките на руско дизелово гориво за световните пазари до 7 април 2027 г.

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува дизеловата сделка, като заяви, че тя ще донесе допълнителни приходи на Москва, с които да бъде финансира войната срещу Украйна.

"Сега виждаме как средствата ще започнат да се връщат в Русия чрез сделката за дизела", заяви Зеленски на пресконференция в кулоарите на срещата на върха на лидерите на ЕС.

"Споразумението за дизела няма да е достатъчно, за да компенсира въздействието от (затварянето на) Ормузкия проток върху световните пазари. То обаче ще вкара още пари директно в джоба на Путин, за да финансира тази война", заяви Зеленски пред журналисти в кулоарите на срещата в Брюксел.

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