Най-малко 5 млн. тона годишен капацитет за производство на амоняк вече е изведен от експлоатация, което увеличава зависимостта на ЕС от внос

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Европейските производители на торове ограничават или спират част от производството си заради високите цени на енергоносителите. Това ще увеличи зависимостта на Европейския съюз от доставчици от други региони, съобщава британският вестник Financial Times, позовавайки се на анализаторската агенция Argus.

По данни на агенцията вече са спрени производствени мощности с годишен капацитет от най-малко 5 млн. тона амоняк. Това се равнява на около 28-35% от общия производствен капацитет в Европа. Междувременно вносът на амоняк в ЕС през септември е достигнал исторически максимум.

Изпълнителният директор на химическата компания OCI Nitrogen коментира, че предприятията могат да издържат на краткосрочен период на високи енергийни цени, но в по-дългосрочен план перспективите са много по-неблагоприятни. "Много производители или ще фалират, или ще преместят производството си от Европа в други региони", предупреди той.

Междувременно най-големият производител на торове в света Yara вече е намалил производството в европейските си предприятия с 27%.

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Според изчисленията на Argus цената на амоняка в Европа е достигнала 1096 долара за тон. За сравнение, суровината от Северна Африка, Тринидад и Тобаго и САЩ се предлага за около 760 долара за тон. Разликата в цените допълнително засилва конкурентното предимство на производителите извън Европа.

По-рано нидерландският вестник Het Financieele Dagblad съобщи, че високите цени на природния газ принуждават и други промишлени компании в Нидерландия да ограничават производството си. При част от предприятията рентабилността се свива, тъй като те не могат да прехвърлят на клиентите нарастващите си разходи.

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