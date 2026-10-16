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Представители на синдикалните организации са на среща с министъра на финансите Гълъб Донев в Министерството на финансите заради бюджетната процедура за 2027 г. Преди разговорите ръководителите на КТ "Подкрепа" и КНСБ поискаха увеличението на заплатите в бюджетната сфера да надхвърли заложените от правителството 5%.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов определи предвидения ръст като "абсурдно" нисък. "Голямата картина мрачна ми прилича на това, че ние се връщаме години назад, отново в годините на бедността, мизерията", заяви той.

По думите му увеличението на доходите трябва да отчита инфлацията и поскъпването на издръжката на живота. Манолов смята, че минималната работна заплата за тази година трябва да достигне максималното ниво, предвидено в новата формула за изчисляването ѝ — 672 евро.

Той изрази надежда предложението на правителството за минимална заплата от 660 евро през следващата година да бъде преразгледано и размерът да бъде увеличен.

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Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров също настоя повишението на възнагражденията да компенсира инфлацията. Позицията на конфедерацията е за увеличение на всички заплати с поне 10%. "Минималната заплата очевидно, с всичките политически каламбури, хората очакват да стигне до 690 евро, както трябваше да стигне 2027 година", каза Димитров. "Увеличението на доходите със сигурност трябва да гарантира поне покриването на инфлацията, и то тази инфлация, която хората усещат, защото иначе ние си играем с много числа на инфлации, а тя на "малката кошница" приближава 9% по наши сметки. Затова минималното ни искане е 10% увеличение, поне 10% на всички заплати. Такова е искането и в частния сектор, между другото, не само към бюджета. Мерките за овладяване на цените трябваше да дадат ефект, който ние не виждаме. Поради тази причина, щем не щем, ще трябва да вървим към доходите. Няма как в София да виждам аз домат, макар и розов, най-хубав, 7,80 евро. Това е абсурд!", коментира той.

Паралелно с преговорите КНСБ и основните ѝ членове организират днес национален протест под надслов "За по-високи доходи!". В рамките на акцията е предвидено мащабно автошествие с над 700 автомобила в центъра на София. Основното искане на синдикатите е в бюджета за 2027 г. да бъде заложено увеличение на доходите с поне 10%.

По-късно днес се очаква и представители на работодателските организации да се срещнат с финансовия министър във връзка с параметрите на бюджета за следващата година.

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