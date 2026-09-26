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Китай е постигнал споразумение със САЩ за взаимно намаляване на митата на обща стойност 30 млрд. долара и за диалог по въпросите на изкуствения интелект, съобщи днес китайското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. Договореностите са част от консенсус по осем точки, постигнат по време на посещението на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон.

САЩ

Според Пекин двете страни са се споразумели и да създадат търговски съвет, както и да разширят договореното при предишните преговори в Куала Лумпур.

Съобщението следва решението за удължаване с два месеца на търговското примирие, което трябваше да изтече на 10 ноември. Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви в сряда, че това ще осигури повече време за работа по евентуално по-широко търговско споразумение.

Тридневната среща между Си и американския президент Доналд Тръмп приключи в петък. Според Ройтерс тя е била белязана повече от лична дипломация, отколкото от големи публично обявени пробиви.

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Си вече се завърна в Пекин, съобщи днес агенция "Синхуа". Китайският външен министър Ван И определи посещението като историческо и заяви, че то е укрепило стабилността на двустранните отношения и ще има дългосрочно отражение върху световния мир и развитие, информира БТА.

В областта на изкуствения интелект Китай и САЩ са договорили разговори за рисковете и ползите от технологията, като следващият кръг е насрочен за ноември. Предвижда се и създаване на канал за комуникация при инциденти, свързани с изкуствен интелект, посочи китайското външно министерство.

В отделно изявление ведомството приветства използването от Вашингтон на термина "суперинтелект" вместо "изкуствен интелект". Според него развитието на технологията изисква засилен обмен и търсене на съгласие между двете страни в съответствие с новите тенденции.

Пекин и Вашингтон са се споразумели също да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещите на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК) и Г-20. Двамата лидери планират да участват в събитията, на които другата страна е домакин.

По външнополитическите въпроси Си и Тръмп са се съгласили, че Иран трябва да изпълни ангажимента си да не разработва ядрени оръжия. Според китайското министерство те са подкрепили и позицията, че никоя държава или организация не трябва да налага транзитни такси по международните водни пътища.

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