МРРБ ще проверява как се изпълняват строителните проекти, финансирани с държавни и европейски средства, включително чрез подробен контрол на строителния надзор

6551 Снимка: БТА

Държавата започва проверки на обществените поръчки за строителство, независимо дали проектите се финансират от републиканския бюджет или с европейски средства. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при посещението си в Хасково.

"Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Така че навсякъде, където се дават пари - независимо дали от републикански бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля", каза Шишков, цитиран от БТА

Министърът инспектира и напредъка по основния ремонт и консервацията на Градската художествена галерия "Атанас Шаренков" в Хасково. Проектът се финансира по Програма "Развитие на регионите", като безвъзмездната финансова помощ е 647 781,74 евро.

Шишков коментира, че в област Хасково има строителни компании с дългогодишен опит, но направи уточнение, че под "традиция" разбира и фирми, които традиционно печелят обществени поръчки. "За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки", поясни министърът.

Той каза, че ще поиска и Дирекцията за национален строителен контрол да извърши подробна проверка на документацията по строителния надзор. Ще бъдат прегледани протоколите и документите за скритите работи, както и реалното изпълнение на строителните дейности. "Аз включително ще поискам и органите на Дирекцията за национален строителен контрол да вземат цялата документация в строителния надзор, да проверят наистина всички протоколи, скрити работи, да видим как се случва реално строителството", заяви Шишков.

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В отговор на въпрос какво ще последва, ако бъдат установени нарушения, министърът каза: "Нали знаете какво става, където се констатират нередности? Първо вие ще го разберете, а след това, разбира се, ще го разбере и прокуратурата".

Шишков уточни, че проверките няма да обхванат автоматично всички обществени поръчки и строителни обекти в страната. Контрол ще се извършва там, където има данни за възможни нарушения или съмнения за начина, по който се изпълняват проектите. "Навсякъде, където считаме, че може да има проблем, започваме да правим проверка", заяви министърът.

По думите му не е задължително да има официално подаден сигнал, за да започне проверка. Министерството може да предприеме действия и при собствените си съмнения или притеснения относно конкретен обект или обществена поръчка. "Не само когато има сигнали, а включително когато има някакви съмнения и притеснения", обясни Шишков. Той допълни, че броят и обхватът на проверките ще зависят от това какво установи министерството. "Не означава, че ще правим масови проверки, но може да се окаже, че ще ги направим и масови. Зависи от резултата", каза регионалният министър.

По време на посещението си в региона Шишков участва и във форум с кметове от областта в рамките на инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "Регионите говорят". "Ние идваме при хората, не просто при кметовете. Идваме при хората и искаме да разберем проблемите, за да можем и ние, държавата, да помагаме навсякъде. Така че ние няма да щадим по никакъв начин никакви сили", увери министърът.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.