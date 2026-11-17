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Поемането на ангажименти за инфраструктурни проекти, чието строителство ще продължи през следващите 2-3 или 4 години, стои зад т.нар. "празен чек" в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това обясни регионалният министър Иван Шишков в отговор на обвиненията на "Демократична България" за скрит ресурс от 1 млрд. евро, който според формацията е предвиден в бюджета на ведомството.

Шишков подчерта, че става дума за възможност министерството да поема ангажименти и да сключва договори за строителството на големи инфраструктурни обекти, чието изпълнение няма да приключи в рамките на една бюджетна година. Той посочи няколко проекта, за които се очаква строителството да започне през 2027 г.

Сред тях е Софийският околовръстен път. По думите на министъра през последните 6 месеца МРРБ работи активно със Столичната община за придвижване на процедурите. Със заповед вече е одобрен последният участък от подробния устройствен план, а в момента се извършва отчуждаване на част от трасето.

За да започне строителството през 2027 г., предстои да бъде проведена обществена поръчка и да се сключи договор с изпълнител. Самото изграждане вероятно ще продължи няколко години, което налага поемането на финансови ангажименти за по-дълъг период, обясни Шишков.

Като друг пример той посочи Околовръстния път на Пловдив, където също напредват процедурите по одобряване на подробните устройствени планове и се очаква да започне строителство. В списъка е и ремонтът на Аспаруховия мост във Варна - проект, за който, по думите на министъра, кметът на града многократно е настоявал.

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Шишков обърна внимание и на предвидените в бюджета основни ремонти на пътища. Част от тях няма да бъдат завършени през 2027 г., но договорите за изпълнението им трябва да бъдат сключени през годината. Според него критиките на опозицията би трябвало да са насочени по-скоро към това защо започват толкова малко инфраструктурни проекти на фона на нуждите на страната.

Министърът допълни, че за част от обектите, които ще бъдат проектирани през следващата година, се предвижда да бъде търсено публично-частно партньорство. В проектобюджета е заложен рекордно голям ресурс за проектиране на мащабни инфраструктурни проекти. Шишков обаче уточни, че някои от обектите ще трябва да бъдат финансирани с публични средства, а не чрез концесии. "Нали не очакваме, че софийският околовръстен път ще бъде даден на концесия и някой ще си плаща, за да преминава по него?!", коментира той.

Регионалният министър определи обвиненията на част от опозицията като опит за манипулация от парламентарната трибуна. По думите му ресурсът за поемане на инфраструктурни ангажименти е 2,5 млрд. евро, а не 1 млрд. евро, както твърдят от ДБ. Според него самото министерство е поискало да разполага с възможност да сключва договори за повече обекти.

Шишков върна темата и към доклада на Сметната палата за дейността на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Той припомни, че един от основните проблеми, посочени в него, е поемането на договорни ангажименти от агенцията без необходимото финансово обезпечаване.

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