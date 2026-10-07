Международната конференция "Енергиен алианс в ЦИЕ" събира представители на институциите и бизнеса от региона за общ диалог с европейските органи

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Представители на държавните институции и енергийния сектор от шест държави в Централна и Източна Европа се събират на 8 октомври в София за обсъждане на сигурността на доставките и конкурентоспособността на икономиката. Международната конференция "Енергиен алианс в ЦИЕ" се организира от Българската петролна и газова асоциация под егидата на Министерството на енергетиката в столичния "Гранд хотел София". Основната цел на форума е формулирането на регионална позиция относно социалната цена на енергийния преход и регулаторните изисквания пред европейската индустрия.

В събитието участват делегации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. Официалното откриване включва изказвания на вицепремиера Александър Пулев, министъра на енергетиката Ива Петрова, председателя на браншовата асоциация Светослав Бенчев и председателя на Българската стопанска камара Добри Митрев. Разговорите поставят акцент върху баланса между изпълнението на екологичните цели и запазването на промишлената база в региона.

Ключов момент в програмата е подписването на обща декларация от браншовите организации от шестте държави, слагаща начало на неформален регионален алианс за координиран диалог с националните правителства и Европейската комисия. С документа индустрията заявява единна позиция в полза на технологично постижим енергиен преход, гарантиращ непрекъснатост на доставките на суровини и защита на пазарните позиции на предприятията.

Работната програма на форума е организирана в два дискусионни панела, посветени на геополитическата среда и регулаторната тежест пред горивния отрасъл. Експертите ще разгледат състоянието на газовата инфраструктура, диверсификацията на трасетата и сигурността на регионалния пазар на енергийни ресурси.

В рамките на събитието ще бъде представен и специализиран доклад на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за икономическото въздействие от въвеждането на новата европейска система за търговия с въглеродни емисии ETS 2. Изследването оценява потенциалните финансови ефекти от въглеродните квоти върху транспортния сектор, битовото отопление и крайните потребителски разходи в държавите от Централна и Източна Европа.

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