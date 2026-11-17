Горивата са основният двигател на поскъпването, което се пренася и върху останалите стоки и услуги

793 facebook.com/Атанас Атанасов (Atanas Atanasov)

Инфлацията в България достига около 6% на годишна база, като поскъпването обхваща всички основни групи стоки и услуги. Въпреки това доходите продължават да нарастват по-бързо от цените - с малко над 10% през третото тримесечие при годишна инфлация от около 6%. Това обясни председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов в интервю за bTV.

"Цените растат наистина бързо. Ние имаме сравнително висока инфлация. 6% е висока инфлация. За последната една година ние групираме стоките в 13 групи и всичките 13 групи имат посока към увеличаване на цените", посочи той.

По думите му потребителите основателно забелязват по-сериозно поскъпване на дрехите и обувките през последния месец. Това обаче е обичайна сезонна тенденция, свързана с началото на зимата и по-голямото търсене на топли облекла.

Основният фактор за ускоряването на инфлацията остава поскъпването на горивата. Според Атанасов през последната година най-значително увеличение е отчетено в транспортния сектор, а по-високите разходи постепенно се пренасят върху цените на останалите стоки и услуги.

"Знаете, при горивата имахме увеличение, например при дизела около 50%. Вярно е, че през последния месец цените се поуспокоиха при горивата, но въпреки това те остават сравнително високи. А това влече след себе си увеличаване на всички останали цени", обясни председателят на НСИ.

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По повод високата инфлация в България спрямо други европейски страни Атанасов посочи, че поскъпването е общоевропейска тенденция. Той даде за пример Румъния, където инфлацията е дори по-висока, както и Гърция, при която показателят е близък до българския.

Председателят на НСИ обърна внимание, че темпът на инфлация не трябва да се бърка с равнището на цените. Така например по-ниската инфлация в една държава не означава непременно, че стоките там са по-евтини.

"Със сигурност има стоки и услуги, които в Гърция са по-евтини. И затова се опитваме да обясним къде статистиката и реалността се срещат. Инфлацията всъщност показва не равнището на цените, а с колко средно са се увеличили тези цени. Така че тук не става дума за сравнение. Ако в България инфлацията е малко по-ниска от тази в Румъния, това не означава, че цените са по-ниски, а че увеличението на цените е малко по-бавно", каза той.

За последните 5 години инфлацията в България е достигнала 41%, докато възнагражденията са се увеличили с повече от 40%, посочи Атанасов. По последните данни на НСИ за третото тримесечие годишният ръст на заплатите е малко над 10% при инфлация от около 6%.

"В интерес на истината доходите изпреварват инфлацията. Само ще дам един пример. Ако инфлацията е 6% за последната една година, ние вчера обявихме данни за заплатите през третото тримесечие на тази година. И там увеличението е малко над 10%", заяви той. В частния сектор ръстът на възнагражденията е още по-голям - около 12%. Според председателя на НСИ именно частният бизнес е основният двигател на увеличението на заплатите.

Атанасов описа процеса като своеобразно догонване на цените от доходите. Когато заплатите се повишат, това може да бъде последвано от ново увеличение на разходите и цените, което създава своеобразна спирала.

"Може би не нарастват с темпа, който на нас ни се иска. И ние в случая през последните години имаме едно догонване. Заплатите искаме да се увеличат. След това се увеличават самите цени. И една такава спирала се завъртя", коментира той.

Председателят на НСИ уточни, че статистиката отразява средни стойности и не означава, че покупателната способност се подобрява при всички домакинства. Има хора, чиито възнаграждения растат значително по-бавно или изобщо не се увеличават, докато други получават по-висок ръст.

"Разбира се, това, което ние публикуваме и изчисляваме, са усреднени заплати и усреднени цени. Но разбира се, има хора, при които заплатите много по-бавно растат. Някои може изобщо дори да не растат. И други, при които много по-бързо растат заплатите. Така че говорим за усреднено за държавата. За всеки човек е различно", обясни той.

Атанасов призна, че в страната има големи различия както в доходите, така и в цените, и че част от населението продължава да изпитва сериозни финансови затруднения. "Така че със сигурност има хора, които изнемогват. Това е нормално. Имаме висока бедност в България", допълни той.

Атанасов коментира и начина, по който се измерва инфлацията. В момента институтът използва традиционна методология, основана на потребителска кошница с малко над 860 стоки и услуги. Всеки месец се правят над 40 000 измервания на цените в цялата страна. "Ние всеки месец правим над 40 хиляди измервания на цените в цялата държава. И така изчисляваме цените", посочи той.

От началото на годината НСИ събира паралелно и информация от големите търговски вериги. Те предоставят данни за всички стоки, които продават, като асортиментът на една верига може да включва между 40 000 и 60 000 артикула.

Съпоставката между информацията от магазините и данните, събирани по традиционния метод, показва сходни резултати. "Интересното е, че сравнихме данните от това, което продават веригите, и това, което ние събираме като данни в страната. И данните показват, че те са едни и същи", обясни Атанасов.

След Нова година се очаква институтът да започне да изчислява инфлацията и по нов метод, поне за хранителните стоки. Вместо да се следи ограничен набор от продукти в потребителската кошница, ще се използват данни за реалните продажби в страната, което ще позволи да бъдат обхванати хиляди артикули.

Целта е статистиката да предоставя много по-подробна информация за движението на цените на отделните стоки и услуги. "Очакваме това, което ние ще можем да публикуваме, е много детайлна промяна в отделните групи на стоките и услугите. Така че може да се види всяка една стока и услуга накъде отива цената", каза председателят на НСИ.

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