1169 Източник: Фейсбук

Директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков и европейският комисар по разширяването Марта Кос обсъдиха развитието на граничната инфраструктура и необходимостта от обновяване и разширяване на пунктовете между България и Турция заради нарастващия товарен и пътнически поток.

Срещата се състоя на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" в края на работното посещение на Кос в България, съобщиха от Агенция "Митници" във Фейсбук.

По време на визитата европейският комисар беше запозната с организацията на работа на пункта, процедурите за контрол и техническите средства и оборудването, които използват митническите и граничните служители.

Сред темите на разговора беше и развитието на инфраструктурата в Западните Балкани, която има значение за транспортната свързаност и движението на стоки и хора в региона.

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Марта Кос беше в България за участие в Международната министерска конференция за Коридор 8, проведена в София под домакинството на министъра на външните работи Велислава Петрова. В рамките на посещението си тя се срещна и с министър-председателя Румен Радев.

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